’Le infinite possibilità’. Ecco le poesie inedite di Maurizio Bacchilega

Questa sera alle 20 a Palazzo Sersanti (piazza Matteotti, 8) verrà presentato ‘Le infinite possibilità’, libro di poesie inedito di Maurizio Bacchilega. L’evento è a cura di Università Aperta, della quale Bacchilega, commercialista molto noto e apprezzato in città, scomparso il 31 ottobre 2024, è stato consigliere per vent’anni e negli ultimi tempi vicepresidente. Durante l’iniziativa di questa sera, Marco Marangoni dialogherà con Alberto Bertoni, poeta e critico italiano. Nell’occasione interverranno Gianfranco Fabbri, Andrea Pagani e Sandra Zanardi Letture di Alfonso Cuccurullo e Lucia Ricalzone. Interventi musicali a curai di Paola Matarrese (soprano) e Luigi Moscatello (piano). Ingresso libero. Per informazioni: Università Aperta 0542 27373 -amministrazione@univaperta.it. Socio di Università Aperta dall’ottobre del 1992, Bacchilega è stato sempre presente nella vita dell’associazione con la sua competenza e con le sue passioni come la poesia, la letteratura, la filosofia e non ultimo il progetto divulgativo di educazione finanziaria.