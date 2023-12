"Le istituzioni tutelino la sanità pubblica"

Il Comitato consultivo misto degli utenti e il Comitato utenti e familiari della salute mentale dell’Ausl scendono in campo a difesa della sanità pubblica. "Non possiamo non far sentire la nostra voce in un momento in cui è necessario sostenerla nel modo più forte possibile – scrivono in una lettera aperta i rispettivi presidenti, Remo Martelli e Anna Marchi –. È un elemento essenziale del welfare italiano, ma sta vivendo una fase molto critica e complessa, per vari motivi: finanziamenti insufficienti, carenza di personale, ampi divari territoriali, un’inesorabile avanzata del settore privato".

Da quando, nel 1978, la Legge 833 ha istituito un sistema sanitario universalistico, presidio fondamentale per la salute della persona e per la solidarietà nazionale, "il servizio sanitario nazionale è stato sempre unanimemente riconosciuto come punta avanzata della pubblica amministrazione, all’avanguardia nel panorama internazionale – ricordano Il Comitato consultivo misto degli utenti e il Comitato utenti e famigliari della salute mentale dell’Ausl –. Ha infatti accompagnato la crescita nazionale del Paese, favorendo un rapporto di fiducia tra cittadini e servizi pubblici, promuovendo e sostenendo, in particolare nelle regioni in cui il sistema è più forte e i servizi funzionano, la ricerca, in collaborazione con Università e centri studi e la capacità di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini tutelando, come afferma l’articolo 32 della Costituzione ‘La salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’".

Come ricordano Martelli e Marchi, è in particolare l’obiettivo comunitario che "viene tutelato solo da un sistema sanitario pubblico, il quale accanto alla dimensione ‘prestazionale’ e ‘individuale’ nella fruizione dei servizi (nella efficacia e nella tempestività), sa altresì promuovere politiche fondate su una lettura epidemiologica comunitaria; di appropriatezza degli interventi terapeutici; di presa in carico globale delle persone; di approccio multiprofessionale; di integrazione con i servizi sociali; di promozione della salute e di prevenzione collettiva". Uno schema che, come sottolineato dai due Comitati, va salvaguardato.

"Non abbiamo la presunzione di proporre delle soluzioni semplici per problemi complessi e impegnativi, ma nel nostro ruolo di rappresentanti delle associazioni e dei cittadini non possiamo fare a meno di sollecitare chi di competenza (governo, istituzioni regionali, amministrazioni locali, partiti, operatori sanitari…) ad operare col massimo impegno", proseguono Martelli e Marchi. E questo, concludono i presidenti del Comitato consultivo misto degli utenti e del Comitato utenti e familiari della salute mentale dell’Ausl, per "permettere al servizio pubblico sanitario di continuare a svolgere il proprio compito, rispondendo nei tempi e nei modi necessari ai bisogni di tutti I cittadini".