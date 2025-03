Le ‘Lamiere’ di De Angelis in vetrina allo Studio d’arte FC

Si è tenuta l’inaugurazione della mostra Lamiere dell’artista Bruno De Angelis, allestita allo Studio d’Arte FC del Centro Boschi-Cermasi (via Tanari 1445/B). L’evento, curato da Anna Boschi e Sandro Malossini e patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di Castel San Pietro Terme, ha visto una grande partecipazione di pubblico, segno del forte interesse per l’esposizione. Presenti all’inaugurazione la sindaca Francesca Marchetti e l’assessora al welfare Katia Raspanti.

"Siamo sempre felici di ospitare in città mostre di questo livello – ha dichiarato la sindaca Francesca Marchetti – perché eventi come questi arricchiscono la nostra comunità e contribuiscono a mantenere viva la città. È fondamentale continuare a organizzare iniziative culturali e occasioni di incontro per tutti. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, che con il loro impegno e la loro passione rendono possibili momenti di così grande valore per la nostra città".

La mostra resterà aperta fino al 13 aprile ed è visitabile dal martedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 e il sabato su appuntamento telefonando al 339-3820387.