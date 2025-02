Le lezioni anti-truffa dell’Arma

A pranzo con i carabinieri per imparare a difendersi dalle truffe. E un po’ il filo rosso che lega l’iniziativa promossa dall’Arma imolese fra città e circondario. Un ciclo di incontri (realizzati in collaborazione col Comune e con l’associazione Auser) dedicato agli anziani per evitare i raggiri da parte dei malintenzionati. L’ultimo - rivolto agli over 75 - si è svolto ieri nella sala civica di Sassoleone. Presenti circa una quarantina di persone oltre al comandante della compagnia di Imola, Domenico Lavigna, a quello della stazione di Casalfiumanese Pietro Pasquali e alla sindaca del comune della Vallata, Beatrice Poli. Un’occasione per fare il punto sulle ultime tecniche utilizzate da ladri e truffatori per ottenere soldi dalle vittime, in particolare dagli anziani. Durante l’incontro sono state effettuate vere e proprie simulazioni di truffa, con anche alcune finte telefonate. Il prossimo evento è in programma giovedì 20 febbraio alle 11,30 all’ex Bocciofila comunale di Casalfiumanese. Dopo l’incontro sarà possibile partecipare al pranzo, offerto dall’organizzazione. In più, telefonando ai numeri 347-6020745 (Marino) o 3384610710 (Gaspare) si potrà inoltre prenotare un ’passaggio’ per chi fosse sprovvisto di auto.