Le ‘Macchinine’ di Rinaldini diventano poesie

Oggi alle 21 nella sala della Fondazione Gottarelli (via Caterina Sforza 13 a Imola) sarà protagonista ‘Macchinine’. Lo scrittore Jacopo Rinaldini condurrà il pubblico presente in un curioso viaggio nel interessante e appassionante libro che ha appena pubblicato da Il Ponte vecchio. Poesie che fanno del giocattolo, delle automobiline, il fulcro sul quale si ergono immagini quotidiane; il filo conduttore è quello del ricordo, di una infanzia in controluce, sfumata, di fughe nei luoghi iconici dell’autore: Cesena, Comacchio, Ferrara e il paese della fanciullezza, Santarcangelo di Romagna. Ingresso libero.