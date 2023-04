Le Mans, albergatori in affanno "Ci troviamo all’improvviso con una raffica di disdette"

di Mattia Grandi

Dai dubbi alle certezze. L’European Le Mans Series, targata ‘4 Ore di Imola’, sparisce di botto dal calendario 2023 dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari e dà l’arrivederci al 2024. E le preoccupazioni degli albergatori imolesi, già alle prese con una pioggia di disdette di prenotazioni all’indomani di quell’annuncio che in un primo momento pareva soltanto rinviare la corsa in programma dal 5 al 7 maggio, si trasformano in amarezza. Tocca a Raffaele Benni, presidente dell’Arialco che raggruppa ristoratori e albergatori del territorio imolese, analizzare la situazione: "E’ evidente la necessità di fare una riflessione perché questi episodi di instabilità, o di sorpresa negativa, colpiscono direttamente gli operatori del comparto ricettivo cittadino – spiega –. E’ un po’ come aver messo del fieno in cascina che ora si deve, giocoforza, riportare fuori". Non solo. "Un bel disagio, per non usare la parola danno – continua –. Bisogna mettersi nei panni di chi subisce questi contraccolpi. La clientela legata alla Le Mans Series è davvero predisposta ad una spesa di soggiorno, nei ristoranti e negli hotel, più alta rispetto alla media". E scende nel dettaglio. "Gli effetti dello slittamento al 2024 della corsa si riflettono anche sulla quotidiana programmazione delle attività – sottolinea Benni –. I nostri operatori, che per settimane hanno rimpallato richieste con la convinzione di avere le strutture sold out, adesso si trovano al cospetto di stanze desolatamente vuote. Difficile accettare passivamente questi sviluppi, è chiaro che qualcosa non ha funzionato a dovere". Ma c’è di più. "Occorre una precisione quasi notarile nella gestione di un calendario che immagino blindato da contratti – aggiunge –. Prima l’inattesa collocazione del Gran Premio di Formula 1 al 21 di maggio con conseguente diatriba con gli organizzatori della manifestazione di tennis in pista. Poi questa nuova tegola. Gli operatori hanno riposto fiducia e aspettative nella reputata competenza e capacità di chi ha allestito la programmazione".

Sullo sfondo ci sono anche i lavori nel paddock in chiave Formula 1. "Si tratta di un appuntamento di caratura mondiale che genera lavoro ed indotto sul territorio – non ha dubbi il presidente dell’Arialco –. I vantaggi dell’approdo del circus sulle rive del Santerno sono di certo superiori alle difficoltà che andrebbero gestite e arginate con tempismo e preavviso. La Formula 1 permette anche di tenere in equilibrio quella difficile equazione tra sostenitori e detrattori della pista". E qui si apre il capitolo dialogo che comprende anche il tavolo del turismo. "Se siamo tutti d’accordo che il circuito rappresenti un volano assoluto per la città allora trasferiamo in modo diffuso, ognuno con le sue responsabilità, questa consapevolezza attraverso un processo di condivisione collegiale – puntualizza Benni -. Non possiamo scoprire a posteriori, o peggio ancora dalle disdette dei clienti, della possibile criticità organizzativa della Le Mans Series. Gli imprevisti capitano ma se si ripetono qualcosa non va".