Le Mans annullata, imolesi realisti "Dispiace, ma la priorità va alla F1"

di Claudia Eleonora Traversa

Le Mans Series annullata: dispiace, ma per gli imolesi la priorità va alla Formula Uno. Dopo l’annullamento del torneo di tennis, le cui date si sarebbero sovrapposte a quelle della F1, un altro evento è stato cancellato, la gara della Le Mans Series in programma dal 4 al 7 maggio. E’ però sempre il Gran Premio ad avere la meglio quando si tratta di fare breccia nel cuore degli Imolesi, commercianti e non.

"Dispiace, in quanto sarebbero stati eventi sicuramente forieri di movimento e di maggiori incassi – dice Gianluca Lelli del Caffè Emilia, sulla via omonima al civico 250 –, però onestamente prediligo la Formula Uno; quest’ultima emblema della nostra città, suddivisa in più giornate, è molto vantaggiosa e redditizia per le attività nel centro storico. Spero che il progetto del Gp mantenga la propria cadenza annuale".

Della stessa opinione Anzio Landi: "Annullare eventi già in programma crea indubbiamente fastidi e disagi ma il Gran Premio, a mio avviso, ha la precedenza su tutto. E’ una benedizione che abbiamo e non dobbiamo accantonarlo per dare la precedenza ad altri eventi. Uno dei motivi alla base del rinvio della Le Mans Series sono alcuni lavori in atto in autodromo. Considerata la portata di tali lavori, si spera che il Gran Premio possa protrarsi ben oltre il 2024. Sono ottimista, credo le premesse siano buone".

Favorevole principalmente al Gran Premio, seppur con un occhio di riguardo anche verso gli altri eventi, Massimo Minganti: "La Formula Uno serve a tutti – spiega –, Imola in quei giorni si popola a dismisura generando lavoro ed incassi; quindi più riusciamo a tenercela stretta meglio è. Al tempo stesso non reputo corretto penalizzare altri eventi. Senza ombra di dubbio sarebbero state altrettanto redditizie anche le altre due iniziative. Non ci si può lamentare che Imola è spenta e poi annullare le proposte in programma. Inoltre è bello il fatto che eventi diversi portino un pubblico altrettanto diversificato".

Promotore di una maggiore organizzazione fin da inizio lavori Alessandro Minghetti: "Credo che il problema sia a monte. L’organizzazione andava valutata attentamente fin dal principio, sempre tenendo conto degli ovvi tempi di realizzazione, brevi o lunghi che siano. Certamente più eventi vengono organizzati meglio è".

Più dispiaciuto Roberto Fierro, titolare dell’Antico Bar Fiat di viale Domenico Rivalta 69: "Da commissario di gara so di che evento si parla e non posso che esserne dispiaciuto – racconta –. A causa di rallentamenti nella realizzazione di una passerella sul paddock, la Le Mans Series è stata annullata e ciò comporta maggiori spese e meno incassi. Se non vogliamo pagare penali maggiori dobbiamo necessariamente soddisfare i bisogni della Formula Uno. Il bello è convogliare tutte le persone non solo in autodromo, ma anche in città. Piuttosto che lamentarsi occorre lavorare bene per ciò che si ha".

Una nota di dispiacere si evince anche dalle parole di Michael Naldi: "Ogni iniziativa è ben accetta nonché vantaggiosa per vivacizzare la città. Assistere all’ennesimo evento annullato lascia alquanto amareggiati e dispiaciuti".