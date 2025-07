Le Mans Series, si riaccendono i motori

I motori si riaccendono in Autodromo. Da venerdì a domenica, l’Enzo e Dino Ferrari torna a ospitare l’adrenalina dell’endurance con la 4 Ore di Imola, terzo appuntamento stagionale dell’European Le Mans Series (Elms). È la settima volta dal 2013 che il prestigioso campionato approda sul circuito del Santerno, confermando il legame sempre più stretto tra Imola e le grandi competizioni internazionali.

In pista saranno 130 i piloti impegnati nelle tre categorie in gara — LMP2, LMP3 e LMGT3 — con una nutrita presenza di dieci italiani pronti a sfidare il cronometro e gli avversari per conquistare il podio davanti al pubblico di casa.

Il programma del weekend prevede le prove libere venerdì, seguite dalle qualifiche il sabato e dalla gara domenica, con partenza alle 12. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, scenderanno in pista anche le categorie Mitjet Italia, Clio Cup Series e FX Pro Series, rendendo il fine settimana una vera festa per gli appassionati di motori.

È possibile acquistare i biglietti sul sito Ticketone.it e nella biglietteria in loco (museo Checco Costa) dal venerdì alla domenica. Nella giornata del venerdì, in particolare, l’ingresso nel paddock è gratuito e dalle 18.15 è previsto l’accesso libero anche in pit lane per assistere alla Pit stop challenge.

Ma l’atmosfera si scalderà già da questa sera con l’anteprima della Elms nel cuore della città: in occasione di ‘Imola di mercoledì’, evento targato Confcommercio Ascom, piazza Matteotti ospiterà quattro vetture in esposizione: due LMP2 Oreca (Iron Lynx e Inter Europol, vincitrice della 24 Ore di Le Mans), una LMP3 Ginetta DKR Engineering e la Ferrari LMGT3 Richard Mille AF Corse.

Dalle 20, gli equipaggi parteciperanno a due momenti divertenti e informali condotti dallo speaker Boris Casadio e dallo chef Max Mascia: il gioco ‘Making of Tortellini’ e il ‘Food Blind Test’ promettono sorrisi e coinvolgimento, in un’atmosfera unica tra motori e tradizione enogastronomica. Gadget e animazioni renderanno la serata un antipasto perfetto del weekend in autodromo.

La stagione del circuito imolese, però, non si ferma qui. Dopo l’endurance, luglio porterà grandi eventi per tutti i gusti: sabato 12 sarà il turno del concerto di Max Pezzali, che porterà 80mila persone nel paddock dell’Autodromo. Domenica 13 le bici tornano protagoniste con il passaggio del Giro d’Italia Donne. L’Enzo e Dino Ferrari ospiterà il gran finale della manifestazione. La tappa del 13 luglio, l’ottava e appunto conclusiva, è la Forlì-Imola: 138 km che vedranno le cicliste impegnate circuito del campionato del mondo di ciclismo del 2020 da percorrere quattro volte con l’impegnativa salita di Cima Gallisterna e la salita di Mazzolano con i passaggi e l’arrivo finale dentro il circuito. Infine, domenica 20 luglio, il palco si infiammerà ancora una volta con il ritorno degli AC/DC, in uno degli show più attesi dell’estate.