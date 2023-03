Le meraviglie del Bosco della Frattona

Domenica prossima alle 10, nella riserva naturale Bosco della Frattona, in via Suore a Imola, una mattinata dedicata alle famiglie, per ammirare

il bosco quando fiorisce

e ascoltare tante storie. Con

la partecipazione della cooperativa ’Il Mosaico’ di Imola. Famiglia con bambini dai quattro anni. A cura di Ceas Imolese e Polo didattico Bosco della Frattona (Ceas Scuola Parchi Romagna). Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: Ceas Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona co Complesso Sante Zennaro,

via Pirandello 12 (Imola),

0542602183, [email protected]