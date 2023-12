Le messe con il vescovo

Feste con numerosi impegni per il vescovo Giovanni Mosciatti. Oggi, nell’ambito delle visite negli ospedali (nella foto, all’ospedale di Imola il 15 dicembre) sarà alle 9.30 per la messa al Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Laa mattina di Natale alle 9.45 sarà, invece, alla casa residenza anziani di via Venturini per celebrare la messa.

Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, alle 23 terrà la Messa di Mezzanotte a San Cassiano. Sempre in cattedrale, il giorno di Natale celebrerà la messa alle 18. Domenica 31 dicembre, ore 18 messa e Te Deum. Il primo gennaio terrà la messa per la pace alle 18. Anche per l’Epifania, messa alle 18.