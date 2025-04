Le mille forme dell’acqua. Parla Accinelli

Doppio appuntamento, nella giornata di domani, con Le Case della scienza. Alle 11 a Palazzo Sersanti c’è ‘Un fiume di storie’, incontro con il celebre divulgatore scientifico Gianumberto Accinelli. Sul pianeta terra, l’acqua è dappertutto e ha mille forme. Nel cielo è bianca e talvolta assomiglia a un materasso, altre volte ha una forma e allungata. Nel mare può trasformarsi in onda, o in un muro freddo e buoi oppure può riempirsi di mille luci. In mezzo ai monti l’acqua striscia a valle, si ferma nei laghi oppure si nasconde sotto la terra. Insomma: l’acqua ha mille forme. Ma ha anche tanta vita: dentro di lei abitano milioni e milioni di organismi. E dove c’è la vita ci sono le storie. Accinelli, entomologo e scrittore, ne ha raccolte alcune nei mari, nei fiumi e nel cielo e le regalerà a grandi e piccini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Alle 17.30 in biblioteca comunale presentazione del libro di Devis Bellucci dal titolo ‘Eppure non doveva affondare. Quando la scienza ha fatto male i conti’. Navi che si spezzano in due nel porto, aerei all’avanguardia che esplodono in volo perché hanno i finestrini quadrati. L’autore raccoglie in questo libro una lunga sequela di errori e vere e proprie sciocchezze in ogni campo del sapere umano, dall’ingegneria alla medicina, dall’informatica alla fisica alla matematica, fino alle criticità che ci attendono al varco con l’Intelligenza Artificiale. Ingresso libero.