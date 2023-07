Le note della ripartenza "Associazione musicale, baluardo di una comunità"

L’Associazione Musicale di Borgo Tossignano ha concluso l’annata di attività 20222023 con il tradizionale saggio di fine anno degli allievi. Un epilogo che, alle latitudini del paese della vallata, è coinciso con un momento di festa per dare un importante segnale di ripresa e fiducia dopo l’emergenza alluvione. Una parentesi molto sentita da studenti, insegnanti e famiglie. La realtà musicale, infatti, è connessa in modo sinergico al tessuto sociale del territorio ed opera in piena sintonia collaborativa con le altre associazioni locali.

Un esempio? L’accoglienza e l’intrattenimento, con alcuni momenti dedicati alle sette note utili ad alleggerire il carico emotivo, delle persone sfollate a Villa Santa Maria di Tossignano. Il sodalizio, che ha tagliato da poco i 40 anni di vita, è senza finalità di lucro grazie al sostegno del municipio e di alcune organizzazioni del posto. La sua genesi rimanda all’impegno e alla passione di diversi musicisti della zona, tra cui Gian Franco Falconi e Claudia Rimondi, con l’intento di diffondere la cultura musicale a Borgo Tossignano e promuovere il cartellone di eventi tematici. Un viaggio cresciuto di anno in anno e sfociato in una ricca offerta di corsi di diversi strumenti e canto. Ma anche di azioni propedeutiche per avvicinare i più piccoli alla specialità tra concerti, laboratori nelle scuole e master di flauto e di pianoforte a 4 mani. Straordinaria la dotazione tecnica e strumentale: dal pianoforte a coda posizionato nella sala consiliare del comune (di proprietà dell’ente e utilizzato per la didattica e per concerti di musica classica da camera, ndr) a quello digitale nella sala teatro polivalente del paese.

Senza dimenticare le aule di strumento attrezzate nella sede di via Roma dove spicca quella di batteria materializzata attraverso un progetto condiviso con la sezione borghigiana di Avis. Grande attenzione ai percorsi di musica di insieme che permettono ai ragazzi di migliorare l’espressione musicale favorendo socializzazione e crescita personale.

Esperienze coronate da spettacoli finali che, in alcuni casi, coinvolgono addirittura ‘ensemble’ di allievi e docenti come per le fortunate rappresentazioni ‘La buona novella’ e ‘Anime salve’ di Fabrizio De André. E sulla parte live impossibile scordare la partecipazione al festival ‘Acqua di Terra, Terra di Luna’ che ha permesso ai ragazzi di esibirsi con artisti locali e di fama nazionale.

Punti di forza dell’associazione sono il radicamento nel territorio e la professionalità del corpo docente supportato dal direttivo che annovera un gruppo di volontari guidati dalla presidente Silvia Gianserra, al timone da ben 26 anni. "Un baluardo prezioso per la nostra comunità a livello sociale, educativo e didattico – commenta la vicesindaca di Borgo Tossignano, Federica Cenni -. Grazie all’associazione la musica ha assunto davvero la fisionomia di collante tra le persone. Una garanzia per l’aggregazione e per i momenti di intrattenimento del paese".

Mattia Grandi