Le nuove amministrazioni in Vallata. Ecco le giunte di Poli e Ghini. A Meluzzi manca ancora un tassello

Nella vallata del Santerno, Fontanelice a parte dove Stefano Colli sarà il vice del sindaco Gabriele Meluzzi ma si andrà al ballottaggio tra due delle quote rosa più votate nella lista civica di maggioranza Fontana Futura, le giunte sono praticamente fatte. In queste ore, però, c’è chi lavora all’esatta ripartizione delle deleghe.

È il caso di Borgo Tossignano dove, insieme al sindaco Mauro Ghini, ci saranno la confermatissima vice Federica Cenni e i nuovi assessori Antonio Maggio, Filippo Zanini e Alessia Fontana. Numeri alla mano, tre new entry e una pedina d’esperienza dopo il clamoroso 81 per cento raccolto dal portacolori del gruppo ‘Per Borgo Tossignano Insieme’ alle urne: "Nelle prossime ore, prima del consiglio comunale del 19, avremo il mosaico delle deleghe completo – anticipa Ghini -. Un ringraziamento ai consiglieri Filippo Faziani e Ikram El Arbaoui che, nonostante le tante preferenze, hanno optato per acquisire un po’ di esperienza prima di entrare in giunta. Un passaggio che potrebbe arrivare più avanti. Siamo una squadra unita per il bene del territorio".

C’è già l’ufficialità a Casalfiumanese. La prima cittadina Beatrice Poli tiene per sé le competenze di urbanistica, sicurezza e protezione civile, sanità, welfare di comunità e politiche abitative. Ma anche le opere speciali con il delicato capitolo relativo al Pnrr ed alla ricostruzione post alluvione. Per quanto riguarda comunicazione, informatica e sport, la referente è sempre l’amministratrice ma con delega di approfondimento al consigliere Davide Calderoni. Stessa cosa per giovani, legalità e politiche per energie rinnovabili e sostenibili, date alla consigliera Naira Proietto, e Parco della Vena del Gesso e progetti di sviluppo di senso civico e ambientale ad Alessandro Patuelli. Partecipazione e frazioni, invece, alla consigliera Francesca Farnè. Bis da vicesindaco per Marino Angioli impegnato nei lavori pubblici, volontariato, patrimonio, viabilità e trasporti e attività produttive mentre Silvano Casella prosegue l’esperienza da assessore negli uffici di Piazza Cavalli tra ambiente e mobilità sostenibile, agricoltura, turismo e promozione del territorio e gemellaggio. Mandato a pieno ritmo anche per Meri Mirandola con cultura e biblioteche, pari opportunità, politiche scolastiche, politiche del lavoro, gestione e programmazione delle risorse umane. Il nome nuovo è quello di Eliana Montefiori alla guida dei comparti più tecnici incentrati su bilancio, programmazione e controllo di gestione, politiche tributarie, società partecipate e gestioni associate, nidi e politiche per l’infanzia, inclusione sociale e sostegno alle fragilità. "Nel mandato procedente – ha detto la sindaca Poli – ho potuto constatare che la squadra fa la differenza per poter vincere sfide complesse e portare la propria comunità verso traguardi importanti, da qui la scelta di dividere in maniera calibrata e diffusa le tante attività che saranno necessarie".

Mattia Grandi