Le nuove frontiere dell’educazione. Decollano i ’Percorsi per genitori’

Ultimi giorni per iscriversi, prima dell’ormai imminente avvio dei “Percorsi per genitori. Crescere insieme, per fare la cosa giusta al momento giusto”, il nuovo servizio totalmente gratuito organizzato dall’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme, che propone tre serie di incontri, suddivisi in base alle fasce di età dei figli: 0-6 anni, 6-11 anni, 11-18 anni. Possono partecipare i genitori residenti nel territorio comunale con figli di età da 0 a 18 anni, o residenti in altri comuni ma con figli iscritti ai nidi o alle scuole del territorio castellano, e anche altre figure educative, come educatori sportivi, nonni, altri famigliari. Ci sono ancora posti liberi soprattutto per le fasce 0-6 e 11-18, i cui incontri prenderanno il via rispettivamente sabato e lunedì (quelli per la fascia 6-11 inizieranno lunedì 19). Il termine per le iscrizioni è domani e solo se rimarranno posti liberi si accetteranno anche eventuali richieste giunte dopo la scadenza. Se invece le domande supereranno il numero massimo previsto di 20 partecipanti per ciascun corso, si procederà all’ammissione secondo i criteri di priorità indicati nel modulo. Per iscriversi, compilare il modulo da scaricare dal sito web comunale https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/procedimenti/genitori-e-figliistruzioni- per-l-uso e inviarlo all’indirizzo protocollo@comune.castelsanpietroterme.bo.it. Gli appuntamenti sono programmati nel periodo febbraio-maggio 2024, secondo una cadenza settimanale o quindicinale: gli incontri per la fascia 0-6 anni si tengono il sabato mattina dalle 10 alle 12 nei nidi Girotondo e Arcobaleno (10, 24 febbraio - 2, 16 marzo - 20 aprile - 11, 18 maggio), quelli per la fascia 6-11 anni il lunedì dalle 18 alle 20 nei centri giovanili (19 febbraio - 11, 25 marzo - 8, 22 aprile - 6, 20 maggio) e quelli per la fascia 11-18 anni il lunedì sera dalle 20,30 alle 22,30 presso i centri giovanili (12, 19, 26 febbraio - 4, 11, 18, 25 marzo). Al momento dell’iscrizione dei corsi 0-6 e 6-11 è possibile richiedere anche i servizi gratuiti di mediazione culturale per partecipanti che non conoscono la lingua, e di baby-sitting per i bambini dai 3 agli 11 anni. I neonati in fase di allattamento possono stare con i genitori durante il corso. "Questa nuova proposta si inserisce nel contesto sociale attuale, ricco di cambiamenti sociali repentini", affermano Giulia Naldi e Fabrizio Dondi, rispettivamente assessori alle Politiche Educative e alle Politiche Giovanili.