Le officine della cultura La memoria della città nei capannoni agricoli

A Medicina la mostra "Il Canale Emiliano Romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali" e presentazione del progetto di restauro delle Nuove Officine della Cultura grazie a fondi da 4,5 milioni del Pnrr: taglio del nastro sabato 6 maggio. L’iniziativa è promossa dalla Città di Medicina con il patrocinio di Città Metropolitana e Regione, organizzata in collaborazione con il Consorzio Canale Emiliano Romagnolo, Cooperativa Lavoratori della Terra, Consorzio della Bonifica Renana, Cineteca Bologna e Bertolini Prodi & C. Architetti Associati. Sabato 6, dunque, alle 11 nella Sala Borgonzoni, saranno presentati la mostra e il progetto di restauro delle Nuove Officine della Cultura.

L’esposizione a ingresso gratuito sarà visitabile dal 7 maggio all’11 giugno, sabato dalle ore 10 alle ore 13 e domenica dalle ore 10 alle ore 16.30 presso le Nuove Officine della Cultura in via Licurgo Fava. L’evento rientra nella settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 13 - 21 maggio. "Festeggiare Enrico Pasquali e il suo lavoro è il modo ideale per aprire al pubblico i nuovi spazi comunali di via Fava – dichiara Matteo Montanari, sindaco di Medicina –. Le fotografie di Pasquali raccontano la nostra storia, testimoniano i cambiamenti del nostro territorio e svelano pezzi di vita di tante donne e uomini di questa Regione. Esattamente l’obiettivo che il Comune si è posto nel pensare le Nuove Officine della Cultura. Spazi che raccontino questo territorio, il suo lavoro e la sua gente". Le Nuove Officine della Cultura saranno oggetto di un intervento di restauro: i quattro capannoni in pietra rossa sono stati costruiti dalla Cooperativa Lavoratori della Terra tra gli anni 1920 e 1921, e sono divenuti di proprietà del Comune. Nella loro riqualificazione si intende riunire tutto il patrimonio storico, artistico e archivistico comunale, salvaguardando il valore architettonico e il significato dell’edificio. La mostra documenta lo sguardo di Enrico Pasquali sul cantiere del Canale Emiliano Romagnolo dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta.

Zoe Pederzini