Le ombre sul rinnovo del Gp. FdI attacca sindaco e Regione. Ma per il Comune non è finita

Centrodestra all’attacco della Giunta dopo le parole di Stefano Domenicali, apparso piuttosto scettico l’altro giorno sulla permanenza del Gran premio di Formula 1 a Imola dopo la scadenza contrattuale di quest’anno. Confermando di ritenere "sempre più difficile avere due gare nello stesso Paese", il capo del Circus ai microfoni di Radio Rai si è detto infatti pronto ad affrontare una scelta "non facile dal punto di vista umano". E dal momento che Monza ha un contratto fino al 2031, il pensiero comune è che Domenicali si appresti a escludere dal calendario l’Enzo e Dino Ferrari, per il quale stavolta il manager imolese non ha nemmeno evocato quell’ipotesi della rotazione tra circuiti storici europei avanzata nel recente passato.

"Il Gp è il fiore all’occhiello della nostra comunità a livello internazionale, ma dopo tante promesse oggi pare che la trattativa per continuare ad avere la gara anche dopo il 2025 sia ormai tramontata", è la lettura di Marta Evangelisti e Nicolas Vacchi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione e Città metropolitana.

I due meloniani se la prendono quindi con il governatore Michele de Pascale ("Dopo i proclami per raccattare qualche voto in più alle Regionali, che cosa è stato fatto?") e con il sindaco Marco Panieri ("Ha dimostrato di non essere in grado di farsi valere nei tavoli dove si assumono le decisioni sulle sorti di Imola"). E aggiungono: "Chi amministra ha fatto la scelta di impiegare non poche risorse economiche, soldi pubblici dei cittadini, nell’impianto. E adesso? Quali strategie intende mettere in campo per evitare che l’autodromo diventi una cattedrale nel deserto?".

In questa ottica, Vacchi chiede che venga convocata "con urgenza" la commissione consiliare dedicata al circuito. "Il sindaco e i vertici di Formula Imola ci spieghino la loro strategia – conclude il meloniano –. Altrimenti, dopo 14 anni senza Gran Premio, perderlo nuovamente dopo soli cinque anni di presenza sul territorio sarà una responsabilità politica di Panieri e compagni. E lui stesso dovrà rendere conto, in ogni caso, alla comunità".

Duro anche il consigliere comunale Simone Carapia, capogruppo dei meloniani al Circondario: "Dispiace per i cittadini e per i tanti appassionati di F1, ma le dichiarazioni di Domenicali non lasciano tante speranze per Imola e il suo circuito. Era un finale scontato e scritto, e il solito spirito provinciale sul Santerno confidava che Domenicali non facesse gli interessi della società per cui lavora, ma della sua città natale". Carapia parla quindi di "film già visto", ma che "nessuno poteva immaginare di dover guardare alla radio, con il recupero del 2023 (Gp annullato causa alluvione, ndr) saltato e soprattutto la rotazione che il sindaco Panieri supplicava da un po’ di tempo come ultimo disperato appiglio sfumata". A questo punto, conclude l’esponente di opposizione, il "lavoro di squadra era solo nella testa del primo cittadino, mentre gli altri guardavano ai propri interessi".

Dal Comune, che ha accolto con sorpresa le parole di Domenicali nella settimana del Wec, non arrivano repliche alle accuse di FdI. L’irritazione per l’attacco dei meloniani è però evidente. Panieri, che non considera ancora chiusa la partita per il rinnovo, ritiene di stare facendo il massimo per mantenere il Gp a Imola. E non rimprovera nulla alla Regione, che nell’ultimo bilancio ha confermato i cinque milioni per provare ad assicurarsi (in cordata con Governo, Aci e Con.Ami) la gara del 2026. Se le cose dovessero precipitare, la strategia del Municipio sarà dunque con ogni probabilità quella di scaricare buona parte delle responsabilità sull’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni.