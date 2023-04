Le opere ’imolesi’ di Lavinia Fontana esposte alla National Gallery di Dublino

Ci sarà anche un pezzo di Imola alla mostra internazionale, dedicata alla figura della pittrice Lavinia Fontana, che si aprirà il 6 maggio alla National Gallery di Dublino. Tra i punti culminanti del percorso espositivo figurano infatti due opere dell’artista bolognese concesse in prestito dai musei civici. Si tratta della celebre ‘Madonna di Ponte Santo adorata da san Cassiano e san Pier Crisologo’, firmata e datata 1584, e della ‘Scena di sacrificio’, anch’essa riferibile agli anni ’80 del Cinquecento.

Accanto al prestito di questi due preziosi dipinti, Imola sarà presente a Dublino anche con alcuni importanti documenti che verranno dati in prestito dalla Biblioteca comunale, particolarmente significativi per lo studio della pittrice: il contratto di matrimonio fra la Fontana e Gian Paolo Zappi, attestante la sua attività di ‘pittora’, e un fascicolo di ricordi famigliari di Gian Paolo Zappi, con riportati i nomi dei loro undici figli. "La partecipazione dei musei civici e della Bim a un evento di questo profilo non è solo un motivo d’orgoglio per la città, ma sottolinea anche quanto i nostri istituti culturali siano in rapporto con i grandi attori dell’arte internazionale – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. E questo grazie alla loro credibilità e alla qualità del lavoro di chi opera quotidianamente nei musei e in biblioteca"