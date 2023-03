Le opposizioni vanno all’attacco "Uno spreco di risorse pubbliche"

Interpretazioni diverse ma soddisfazione unanime, tra i banchi dell’opposizione, per la decisione della Giunta di archiviare il progetto della nuova isola ecologica di Montericco.

"Vince il buon senso, vincono i cittadini", esulta Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega e capogruppo del Carroccio in Comune.

"Mentre l’amministrazione spendeva risorse pubbliche per cercare di convincere la cittadinanza sulla bontà, a loro dire, di questo progetto, come Lega non abbiamo mai nascosto le nostre perplessità – rivendica Marchetti –. Abbiamo sentito parlare addirittura di ‘parco tematico’, ma finalmente siamo arrivati al dunque. Evidentemente non avevamo tutti i torti, così come non ne avevano tutti quei cittadini che si sono mobilitati per impedire la realizzazione di un’opera assolutamente fuori da ogni logica". Sempre tra le file della Lega, Simone Carapia parla di "retromarcia dovuta che fa bene alla collettività". E assicura: "Se fosse stato per Panieri & company, si sarebbe andati avanti nel progetto. Ma non hanno i soldi e così hanno desistito".

Lettura differente quella della civica Carmen Cappello: "Come nel caso della strada in mezzo ai campi di calcio, l’Amministrazione ha dovuto rimangiarsi tutto – osserva –. Se fosse stata più accorta e più preparata,come collettività ci saremmo risparmiati un po’ di soldi. Invece come imolesi dobbiamo, ogni volta, pagare due volte: per l’avventatezza e sperpero di chi fa queste scelte sbagliate e poi quando per coprire i buchi dello sperpero aumentano le tariffe dei servizi".

Tornando al centrodestra, dopo aver definito il passo indietro del Comune "una vittoria dei cittadini, della partecipazione dal basso, dei comitati e delle opposizioni unite", Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) guarda avanti. "Ora aspettiamo dall’amministrazione comunale, sempre più inconcludente, che si prendano provvedimenti sia sull’isola ecologica in via Brenta sia su quella di via Raggi a Sesto Imolese – conclude Vacchi –. In quest’ultima, in particolar modo, i malfunzionamenti a dire dei cittadini sarebbero all’ordine del giorno. In sede di bilancio di previsione, come gruppo Fratelli d’Italia faremo le nostre proposte per individuare le risorse necessarie a questi ammodernamenti ed efficientamenti".