Le pagine perdute e ritrovate: "Così quei fogli miniati del 1200 sono arrivati fino in America"

Frammenti di storia perduti, dimenticati. Pagine vecchie di otto secoli strappate, forse vendute e riemerse dalla polvere del tempo a migliaia di chilometri da Imola, al di là di un oceano. Gli ingredienti sono quelli di un’epopea da film che lega indissolubilmente il Museo Diocesano con la Free Library of Philadelphia e la National Gallery of Art di Washington. Una storia tutta da raccontare e messa insieme, pezzo dopo pezzo da Raffaele Mannai, trent’anni e protagonista di un dottorato di ricerca in storia dell’arte alla Normale di Pisa, capace di rintracciare in America 14 fogli, 14 pergamene del milleduecento ’strappate’ da due codici miniati esposti da anni al Museo Diocesano. Veri e propri capolavori attribuiti al ’Maestro di Imola’, nome convenzionale di un miniatore misterioso che operava a quel tempo, in particolare per i domenicani. Sì, perché le sale cittadine custodiscono al riparo da luce, calore e sbalzi termici cinque antifonari contenenti la liturgia delle ore che si è scoperto essere incompleti.

Mannai, a dirla così sembra quasi di cercare un ago in un pagliaio, come è riuscito a trovare delle pagine imolesi oltreoceano?

"Ammetto di avere avuto un po’ di fortuna. A giugno stavo lavorando su un miniatore attivo a Pistoia nel 1200 e, mentre consultavo il database della Free Library di Philadelphia (che contiene oltre tremila fogli), mi sono passate sotto gli occhi quattro pergamene catalogate come toscane. Mi sono accorto subito però che non lo erano, ma erano riconducibili al ’Maestro di Imola’. Così, con un po’ di ricerca, sono arrivato a identificare altre due pagine collegate al manoscritto numero 10, sempre presenti nella collezione del museo, e altre otto pagine le ho rintracciate alla National Gallery di Washington".

A Imola quindi cosa è rimasto?

"Al Museo Diocesano è esposto l’intero ciclo di corali, destinati appunto al canto ’corale’ dei domenicani. Sono 5 antifonari (perché contengono la liturgia delle ore). Da questi mancano appunto diversi fogli, e alcuni sono quelli che ho trovato io".

Come funziona il suo lavoro?

"E’ un mestiere di grande ricerca, la disciplina negli ultimi quindici anni ha avuto una grande impennata. Per trovare materiale nuovo è molto utile consultare gli archivi online dei musei, soprattutto quelli americani, perché sono tra i più digitalizzati"

Cosa certifica che sono veramente imolesi le pagine in America?

"Una volta verificato che lo stile delle miniature poteva corrispondere a quello del ’Maestro di Imola’, il primo passo è stato capire se i fogli erano collocabili nel manoscritto. Combaciavano sia le misure, che il tipo di scrittura (gotica libraria), che il numero di tetragrammi (lo ’spartito’, ndr) presente, uguale a quello del resto del volume".

Poi?

"L’ultimo passo è stato controllare se nei corali mancavano effettivamente delle pagine, perché i ’pezzi’ erano catalogati invece come completi. In realtà poi, grazie al vicedirettore del Museo Diocescano Marco Violi, ho scoperto che vi erano alcune lacune. Per esempio, uno dei fogli di Philadelphia riguardava la festa della nascita di San Giovanni Battista (24 giugno), ed effettivamente nel corale mancava proprio quella pagina. E così è stato fatto anche per tutte le altre".

La domanda ora è: come si sono arrivati a Washington e Philadelphia?

"E’ sicuro la parte più interessante. L’ipotesi è quella di uno strappo’ fra tardo ’800 e inizio ’900, quando gli ordini mendicanti avevano pochissima liquidità: l’ipotesi è che i fogli siano stati venduti. Ma non si esclude nemmeno un furto. I fogli di Philadelphia, in particolare, vengono documentati per la prima volta nel 1936. Appartenevano alla collezione dell’avvocato John Frederick Lewis: alla sua morte la moglie li avrebbe donati o venduti alla Free Library dove sono poi sempre rimasti".

E quelli di Washington?

"Hanno una storia più travagliata. Documentati per la prima volta nel 1953, vengono venduti all’asta, passano di mano in mano fino a quando nel ’96 la storica dell’arte Anna Tambini li intercetta, senza però riuscire a dire da dove provengano esattamente, ma attribuendoli correttamente al ’Maestro di Imola’. Nel 2009 rispuntano come donazione da parte di due tedeschi alla National Gallery".

E’ un cerchio che si è chiuso?

"Non del tutto. Ora l’obiettivo è trovare quante più pagine possibile di quelle mancanti dai corali imolesi. Quei codici miniati, in certi passaggi sono orfani di molte settimane di ’liturgia’. Il sogno è vederli in mostra un giorno con tutte le parti mancanti".