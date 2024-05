Le penne nere al raduno di Vicenza

Il Gruppo Alpini castellano al Raduno Nazionale di Vicenza con la banda e il vicesindaco Andrea Bondi. Le penne nere hanno sfilato domenica scorsa a conclusione della 95esima Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini. Insieme al Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme hanno partecipato alla manifestazione anche il Corpo Bandistico castellano e l’Amministrazione Comunale rappresentata dal vicesindaco Andrea Bondi. E questa strepitosa 95esima Adunata Nazionale degli alpini a Vicenza è stata certamente tra le più calde e calorose di sempre. Lo hanno detto le voci raccolte dai tantissimi media accorsi in città per documentare l’evento più partecipato dell’anno in Italia, lo hanno ribadito le numerose autorità Alpine e non dalla tribuna d’onore affacciata sulla sfilata più lunga e numerosa della storia quasi centenaria del maxi-raduno di Penne Nere. Ma, soprattutto, lo dicono le prime cifre consuntive.