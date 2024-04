Le proiezioni del docufilm sul dottor Costa

Il docufilm ‘Voglio Correre, un’avventura nell’impossibile’, che ripercorre la carriera del dottor Claudio Marcello Costa e della sua creatura Clinica Mobile nel mondo del motociclismo, continua a macinare consensi un pò ovunque. Dopo le tante proiezioni organizzate a Imola e nel circondario, la pellicola ha centrato il tutto esaurito di pubblico nei giorni scorsi anche al Cinema Teatro Fossolo di Bologna e al Cinema Sarti di Faenza.

Insieme al celebre medico imolese, presenti tanti ex campioni delle due ruote motorizzate come Loris Capirossi, Virginio Ferrari, Franco Uncini, Carlos Lavado ed il casalese Valter Bartolini che detiene il record di aver preso il via a ben tre specialità motoristiche come cross, motard e velocità. Il dottor Claudio Marcello Costa è una vera celebrità nell’ambito del motorsport. Appassionato di motori, ad appena 16 anni, da spettatore dietro a una balla di fieno nella curva delle Acque Minerali, malgrado il divieto da parte del padre ideatore del circuito di Imola e organizzatore di eventi motoristici, dopo la caduta di un motociclista, Costa corse in pista spostando il pilota e la sua motocicletta togliendoli dalla traiettoria di altri concorrenti. Dopo quell’episodio come lui stesso spiegò “decisi di dedicare la mia vita e la mia professione a salvare i piloti”. Questo lo portò, dopo la laurea in medicina, ad assicurare la sua presenza nel corso degli appuntamenti come medico rianimatore fino a fondare, nel 1977, la Clinica Mobile.