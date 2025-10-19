Le Promesse di Romagna. Quattrocento bambini corrono all’Autodromo

Centinaia di bambini e bambine, in prima linea, sull’asfalto dell’Autodromo. In loro compagnia i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle. Sotto il sole, alle 15,30, circa 400 partecipanti hanno preso parte alla 12esima prova del 32esimo Gran Premio Promesse di Romagna, tappa del circuito ‘Corrigiovani’ e ‘Coppa Uisp Giovanile’, e nell’ambito del 56esimo Giro dei Tre Monti che si terrà invece oggi. Al fischio di partenza c’erano i giovanissimi, accompagnati dai familiari, per la categoria dei 2020-2023, per poi proseguire con i più grandi fino a concludere con i 2006-2007. Ogni categoria ha corso distanze variabili in base all’età. Alla partenza era presente anche la vicesindaca Elisa Spada.

Come ormai consolidato negli ultimi anni, sono stati convolti gli Istituti comprensivi del Circondario imolese che hanno partecipato numerosi. Non solo da Imola, ma anche da Sesto Imolese-Mordano e Sasso Morelli (IC1), Borgo e Vallata, Dozza-Toscanella e Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme e Medicina. Sono stati premiati i tre Istituti comprensivi con il maggior numero di partecipanti, che hanno ricevuto un buono per l’acquisto di materiale scolastico: al primo posto si è classificato l’IC5 (200 euro), al secondo l’IC4 (150 euro) e al terzo l’IC6 (100 euro). Tutti sono stati premiati direttamente sul palco dell’Autodromo, dove sono salite leggende della Formula 1.

Oggi, dalle 9, il clou. È la volta del 56esimo Giro dei Tre Monti, uno degli eventi più attesi del Circondario, che può già vantare 565 iscritti competitivi e 836 non competitivi. La gara competitiva Fidal si snoderà su un tracciato di 15,3 chilometri, in parte all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari e in parte sul classico circuito collinare. Accanto ai corridori più esperti, spazio anche alle camminate ludico-motorie: una sullo stesso percorso lungo e una più breve, di cinque chilometri, interamente dentro l’Autodromo. In palio oltre 3.500 euro di premi in denaro e 8mila euro in premi in natura, con riconoscimenti per i migliori atleti, le prime cinque posizioni assolute maschili e femminili e i 40 gruppi più numerosi, che si contenderanno prosciutti, trofei e pacchi premio. Sul tracciato e nelle aree di accoglienza saranno presenti gli studenti del corso di Fisioterapia dell’Università di Bologna (sede di Imola/Montecatone), insieme ai volontari dell’associazione Glucasia e di Aic EmiliaRomagna, pronti a offrire assistenza, informazioni e servizi gratuiti agli atleti. A organizzare il tutto l’Asd Atletica Imola Sacmi Avis, con il patrocinio del Comune di Imola.