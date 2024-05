Le proposte del comitato: "Via Matteotti pedonale, servono dei correttivi"

Sicurezza e pedonalizzazione in via Matteotti e gli orari d’apertura del Municipio che andrebbero ampliati. Sono questi i due temi che il Comitato ‘La voce di chi non ha voce’ mette al centro delle richieste da formulare a quello che sarà il nuovo sindaco di Castel San Pietro per i prossimi cinque anni.

Riguardo a via Matteotti, spiega il portavoce e fondatore del Comitato Giovanni Bellosi, la questione sollevata "dai tanti cittadini che ci hanno segnalato il problema ormai da molti mesi a questa parte" riguarda la chiusura della centralissima strada della città termale nei giorni festivi. "La pedonalizzazione nei festivi – irrompe Bellosi -, in realtà è solamente teorica. Vero che resta chiuso alle auto l’accesso sotto il Cassero (con tanto di transenne che occludono la porta, ndr), ma nella parte alta di via Matteotti da piazza Galilei sbucano auto e motorini che imboccano appunto il tratto di via Matteotti che porta alla Montagnola. Un immissione che è molto pericolosa per ciclisti e pedoni, che pensano di poter circolare in totale libertà vista la presunta chiusura al traffico".

In più, aggiunge Bellosi, "è consentito sempre nella parte alta il parcheggio delle auto, ma ci sono molti ‘furbetti’ che, una volta imboccata via Matteotti, sfruttando il fatto che dalla parte basse della stessa via non possono giungere veicoli, ingranano la retromarcia per raggiungere i parcheggi liberi, creando ulteriori pericoli per pedoni e ciclisti".

L’appello di Bellosi è chiaro. "Come richiesto dai castellani che ci hanno sollecitato in questi mesi, è il caso rivedere le disposizioni nei giorni festivi. Le cose fatte a metà non servono a nulla. La pedonalizzazione si disponga totalmente, e non soltanto parzialmente".

Un secondo appello del Comitato riguarda invece gli orari del Municipio nella giornata di sabato. Bellosi sventola una copia del Carlino del 10 dicembre 2021. "È anni che chiediamo che il comune avvantaggi non soltanto i suoi dipendenti, ma soprattutto le migliaia di altri lavoratori che non possono recarsi negli uffici del comune nei giorni feriali. Anche venerdì 26 aprile il comune era chiuso per ‘ponte’", lamenta Bellosi, lanciando un appello al nuovo sindaco: "Chi si insedierà segua l’esempio del primo cittadino di Imola, che appena eletto ha riaperto gli uffici del Comune anche il sabato".

Claudio Bolognesi