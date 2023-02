Le reazioni al ribaltone L’ex sindaco De Brasi "Unità e rispetto ma nessuna rabbia"

All’orizzonte c’è un partito spaccato? Un partito con una maggioranza e una minoranza che non è affatto residuale? All’orizzonte c’è di sicuro il puzzle delle alleanze, con l’incognita di una possibile coalizione, che può essere ampia ma deve essere credibile. Ci sono tutti questi temi sulla strada del Pd ora a guida Elly Schlein. Per Raffaello De Brasi, ex sindaco di Imola ed oggi componente della segreteria locale del Pd, si parte da un dato positivo: "Sfatata l’idea della non partecipazione grazie all’energia accumulata dai due candidati dem. Un elemento prezioso per il futuro del partito – ragiona –. Desidero ringraziare Stefano Bonaccini per il suo impegno e per l’impostazione di una campagna con un profilo che ho condiviso". Poi l’analisi dell’esito del voto. Senza dimenticare i risultati netti ottenuti dal Governatore nella fase precedente alle primarie, quella di consultazione nei circoli. "L’espressione dei congressi di circolo ha evidenziato, a larga maggioranza, il sostegno a Bonaccini – continua –. A questo dato abbiniamoci pure la robusta minoranza uscita dalla tornata di preferenze di due giorni fa". Con un invito che non fa troppi giri di parole. "Auguro alla segretaria Schlein di avere la responsabilità di governare una fase complicata e difficile con la capacità di andare al di là della supponenza dei suoi sostenitori – rimarca De Brasi –. Anche quelli nel nostro Circondario". Un manifesto sempre più chiaro. "Unità, rispetto e confronto costruttivo con iscritti ed elettori. Noi, però, non arretreremo di un centimetro rispetto alle nostre idee ed al nostro pensiero – aggiunge -. Non è tempo di rabbia, dispersione, difesa o abbandoni. Abbiamo identità ed energie alle quali non rinunceremo. Speriamo che i progetti e le scelte della nuova segretaria si rivelino unitari. Del lavoro di Bonaccini non andrà buttato niente". Ancora più precisa la riflessione sulla fotografia imolese e circondariale con Bonaccini al 65,15%: "Un risultato frutto di un lavoro concreto e di un chiaro pensiero politico – conclude De Brasi –. Qui c’è la culla di un riformismo che è radicato nella storia".

Non nasconde un filo di amarezza, mezzo social, l’ex consigliere dem in Regione Roberto Poli: "Confesso di essere tra quelli che, come ha detto la segretaria, non li ho sentiti arrivare – scrive –. Ero distratto dall’organizzazione di una Festa de l’Unità (a Sassoleone, ndr), ero in giro a rinnovare tessere al Pd, camminavo per organizzare le primarie e l’apertura del seggio. Nel frattempo, cercavo di argomentare il mio sostegno a Bonaccini". Parole che hanno un peso. "L’impegno politico non è riconducibile a una battuta o a uno slogan, occorre sempre rispetto – puntualizza Poli –. Non penso certo di lasciare il Pd, non l’ho mai fatto e non lo farò neppure questa volta: è la mia ‘casa politica’. Non rinuncerò mai a dire ciò che penso. E, forse, un po’ di riposo mi farà bene, anche alla salute".

Mattia Grandi