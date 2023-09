Le riprese in Autodromo

Imola sbarca al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia. Ieri sera è stato presentato ‘Ferrari’, il biopic sulla vita di Enzo Ferrari firmato da Michael Mann in concorso per il Leone d’oro. Girato tra Modena e Maranello, con puntate anche a Reggio Emilia, Fiorano Modenese, Novellara e appunto l’Autodromo di Imola, il film arriverà sul grande schermo in Italia a fine anno. A prestare il volto al Drake, Adam Driver, in un cast che vede tra gli altri anche Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey.