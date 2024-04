Le scienziate visionarie all’Osservanza

"Scienziate visionarie. Il mondo che vogliamo" è il titolo dello spettacolo gratuito che si terrà al Teatro dell’Osservanza il 19 aprile alle 21. La rappresentazione è inserita nella rassegna Questioni di Genere - Un Genere di Scienza, promossa dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità per valorizzare il grande contributo che le donne hanno dato nell’evoluzione della ricerca scientifica. Lo spettacolo, con la consulenza scientifica di Cristina Mangia, fisica ambientale, ricercatrice al Cnr, Sabrina Presto, fisica, ricercatrice e divulgatrice al Cnr, Sara Sesti, matematica ricercatrice in Storia della Scienza, consulenza scientifica e l’elaborazione scenica e regia di Maria Eugenia D’Aquino, utilizza la formula di rivelare sulla scena storie, testimonianze di donne che hanno scolpito il cammino della scienza e della conoscenza, in collaborazione con le figure e le istituzioni più rappresentative nell’ambito dell’affermazione delle donne nel progresso scientifico.

Questa è la volta di Donella Meadows e Alice Hamilton, due figure chiave nella sostenibilità ambientale, nella salute e sicurezza nel mondo del lavoro, che hanno avuto una loro visione da cui si sono lasciate guidare, sfidando posizioni scientifiche consolidate, aprendo campi di ricerca inaspettati laddove si parla di ambiente, di salute umana e di sviluppo sostenibile, laddove sembra che la scienza debba essere separata dalla politica.

"La cultura della parità è il primo e più importante ambito sul quale come Comune insieme alla Commissione Pari Opportunità abbiamo scelto di impegnarci per scardinare gli stereotipi di genere che limitano il diritto di ognuna e ognuno di esprimersi – sottolinea Elisa Spada, assessora Ambiente e Pari Opportunità del Comune di Imola –. Per farlo, è necessario lavorare sulla consapevolezza facendo conoscere il ruolo che le donne hanno e hanno avuto nella storia e l’apporto straordinario che hanno dato all’evoluzione della ricerca scientifica e della conoscenza, con una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e della salute. Questo spettacolo è un ulteriore passo nel percorso di Questioni di Genere, la rassegna che vede insieme Comune, Cpo, Coop il Mosaico, Ceas, Bim, Casa Piani, scuole e associazioni per la promozione della cultura del rispetto delle differenze e per la costruzione di una società più equa".

"Le donne hanno una visione diversa sulla realtà e sulla vita – dichiara Virna Gioiellieri, coordinatrice Commussione Pari Opportunità –. È una diversità che nella storia si è tradotta in un beneficio enorme per l’umanità e il progresso, quando ha potuto esprimersi. Per questo ’Scienziate visionarie’ che, come Commissione Pari Opportunità insieme all’assessorato abbiamo fortemente voluto, vuole riproporre questa riflessione attraverso storie di scienziate che hanno fatto la differenza. Per farlo hanno avuto il coraggio di contrastare i pregiudizi e gli schemi patriarcali che le volevano in ruoli ancillari e di servizio. Un incoraggiamento anche alle ragazze che aspirano alla scienza ma non si sentono adeguate a causa degli stessi pregiudizi".