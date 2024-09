Le scuole cattoliche festeggiano l’inizio anno

Nell’ultimo weekend del Settembre Castellano, come è tradizione, le scuole cattoliche paritarie don Luciano Sarti e Malpighi Visitandine di Castel San Pietro Terme coinvolgono tutta la città per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico.

Il programma inizia domani alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore con la Santa Messa che si celebra ogni anno in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

Segue alle ore 10 la colorata sfilata di alunni e famiglie fino a piazza XX Settembre, dove saranno accolti dal saluto dell’Amministrazione comunale.

La festa continuerà con giochi e animazioni in piazza e lo stand gastronomico aperto a pranzo e a cena. Alle ore 20,15 andrà in scena uno spettacolo musicale delle bambine e dei bambini della scuola primaria don Luciano Sarti e alle 20,45 prenderà il via “Serata Danzante, balli di gruppo per tutti” a cura della scuola di ballo Delta Dance di Osteria Grande.

Nel corso della giornata sanno aperti il “Vintage Market” alla sala Manzoni in via Manzoni 88 (ore 9,30-13 e 16-21) che proporrà capi firmati nuovi e usati per tutte le età, e il negozio temporaneo parrocchiale Tecla in via Matteotti 88 (ore 9- 12,30), dove si possono trovare abbigliamento di ogni genere, giocattoli e occasioni per la casa, entrambi gestiti da volontari della parrocchia e con ricavato devoluto per sostenere le opere parrocchiali, fra cui il restauro del campanile del Crocifisso e la ristrutturazione del Centro Acquaderni.

La manifestazione si tiene con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Info e aggiornamenti sugli eventi del Settembre Castellano: sito www.cspietro.it e pagina Facebook del Comune – sito www.prolococastelsanpietroterme.it e pagina Facebook di Pro Loco

