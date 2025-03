Le sfide della salute. Ciclo di incontri

A Borgo Tossignano ripartiranno il prossimo 11 marzo, e poi tutti i martedì fino al 3 giugno, gli incontri aperti alla cittadinanza della rassegna ‘Parliamo della mia Salute’. Appuntamento nella sala consiliare del municipio di Piazza Unità d’Italia per approfondire tanti temi interessanti legati alla sanità. La prima tappa, in compagnia del dottor Rodolfo Ferrari, si concentrerà sulle emergenze e sul valore del pronto soccorso come presidio di riferimento per il territorio. Il 18, invece, spazio alla prevenzione della lombalgia insieme alla fisiatra Maria Chiara Bulzamini.