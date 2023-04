Le ’sovrapposizioni’ della Pirazzini

‘Le sovrapposizioni’ di Gabriella Pirazzini protagoniste alla biblioteca di Imola. L’appuntamento di presentazione dell’ultimo libro dell’autrice imolese, in agenda questa mattina alle 10.30 in compagnia della scrittrice Katia Dal Monte e del giornalista Giuseppe Tassi con letture a cura di Margherita Orsi e Luigi Tranchini, è l’occasione congeniale per approfondire la genesi del romanzo. Pagine incentrate sui tanti capitoli della vita di un uomo di nome Marco, alle prese con la scoperta improvvisa di una patologia debilitante precoce, deciso a dare un senso a quei frammenti di esistenza rimasti in sospeso. "Un racconto diverso dalle mie precedenti pubblicazioni – racconta la Pirazzini –. Meno segreti, bugie, contorni gialli e riflessioni intime. Poi, soprattutto, non muore nessuno".