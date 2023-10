Le statuine in terracotta dedicate ai ‘Promessi sposi’

Apre oggi alle 16.30 la mostra ‘Beati gli umili - I Promessi Sposi in creta’ di Gianni Buonfiglioli, organizzata nella saletta espositiva comunale di via Matteotti 79 dall’associazione culturale Terra Storia Memoria.

Si tratta di un’esposizione di 67 statuine in terracotta policroma ispirate al capolavoro di Alessandro Manzoni, create appositamente dall’apprezzato artista castellano per celebrare i 150 dalla morte del grande scrittore. In occasione dell’inaugurazione ci sarà una presentazione a cura del professor Alessandro Ferioli. La mostra, che è il primo evento castellano in programma per la 20ª edizione della Festa Internazionale della Storia, rimarrà aperta fino a domenica 15 ottobre nei giorni feriali dalle ore 16.30 alle ore 19; nei festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 19. Inoltre, nella stessa sala espositiva, sabato 14 ottobre dalle ore 16 alle ore 16.30 e dalle ore 18 alle ore 18.30 è in programma ‘Il sugo di tutta la storia: letture in mostra’, letture tratte da ‘I Promessi Sposi’, recitate da Sabina Niceforo e Roberto Dall’Aglio (evento a cura di Spazio Life).

Per la 20ª edizione della Festa della Storia a Castel San Pietro Terme sono previsti in tutto 14 appuntamenti da oggi al 22 novembre organizzati in collaborazione con diverse realtà del territorio. Il programma è sul sito del Comune www.cspietro.it e sulla pagina Facebook www.facebook.comcspietro.