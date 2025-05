Le stelle bianconere del basket Morgan e Diouf ospiti dell’outlet per autografi e foto con i tifosi

I cestisti Matt Morgan e Mouhamet Diouf della Virtus Segafredo Bologna saranno ospiti di Castel Guelfo The Style Outlets il prossimo 8 maggio. Dalle ore 17 in poi, infatti, i visitatori del centro potranno prendere parte ad uno speciale meet & greet per incontrare le due stelle del basket. Una bella occasione per gli appassionati della specialità a caccia di foto e autografi. Per l’occasione, inoltre, nell’outlet verrà allestito un photobooth che permetterà ai fans di farsi immortalare con i propri beniamini. Castel Guelfo The Style Outlets è business partner di Virtus Segafredo dallo scorso anno. Questa iniziativa è inserita nel ricco programma di eventi sportivi che durante l’anno animano il centro.