Le stelle emergenti del mondo del kart premiate in autodromo

I migliori piloti di kart di oggi per scoprire, chissà, il Senna di domani. Parata di stelle emergenti del karting domani all’Enzo e Dino Ferrari di Imola, che ospita anche quest’anno la premiazione dei piloti che si sono distinti nella classifica di Coppa Italia – Zona 3 nel corso della stagione 2023. Ad organizzare l’evento lo storico Direttore di Gara imolese Anzio Landi da quest’anno scelto da Aci Sport come referente per il karting in Emilia Romagna e Toscana. Sarà lui, assieme ad una nutritissima platea di ospiti, a premiare in totale 36 piloti divisi nelle 12 categorie della Coppa Italia per la zona 3 che include Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Marche. Gli ospiti, si diceva. Grande attesa per la presenza di Andrea Kimi Antonelli, pilota in orbita Mercedes, per diversi addetti ai lavori un potenziale Hamilton del futuro prossimo della Formula 1. Per i kart, invece, sarà presente Gino Rocchio, campione italiano di kart 2023 categoria OkNJ, mentre sicuramente emozionati saranno quei piloti che riceveranno un premio direttamente dalle mani di Giancarlo Minardi. Tra i tanti ospiti, il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessora Elena Penazzi e il Presidente della Commissione Sport ACI Karting Raffaele Giammaria a fare gli onori di casa. L’evento di domani, che avrà come main sponsor "La Fabbrica del Materasso" di Bentivoglio, da quasi 50 anni leader del settore in tutta la regione, vedrà, dopo il breafing delle 10, la partenza della parata con soste nei punti più simbolici del circuito, dal Tamburello davanti alla statua di Senna alla variante alta dedicata a Gresini, passando per la Villeneuve e per il ricordo di Roland Ratzenberger, e dopo il pranzo alle 14.30 via in Sala Stampa alle premiazioni alla presenza del comitato d’onore e del membro della Commissione Karting dell’Aci Sport Sergio Di Dato.