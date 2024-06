Le strade della movida. Si riaccendono le disco. Giovani in lacrime dopo il test antidroga

Alla guida dopo aver fumato marijuana o aver assunto Mdma o ketamina. Un po’ come mettere il volante in mano ad un kamikaze. Gli 11 automobilisti pizzicati nel fine settimana dagli agenti della sezione di polizia stradale di Rimini e dalla sottosezione di Riccione ad ogni modo, non si erano fatti particolari scrupoli e, nonostante fossero sotto l’effetto di droga, erano saliti in macchina per raggiungere la disco o per tornare a casa dopo una notte di eccessi, mettendo a rischio la loro incolumità, quella dei passeggeri e delle altre persone. Per loro sfortuna, sono incappati nel laboratorio mobile della polizia di Stato. E’ il cosìddetto ‘tox-text’: una postazione equipaggiata per il prelievo dei campioni e per effettuare degli screening in loco sui conducenti delle vetture, messa a disposizione per l’occasione dalla sezione di polizia stradale di Roma. Non è la prima volta che la si vede in provincia di Rimini, anche se era da un po’ di tempo che il servizio non veniva attivato.

Sono state complessivamente 31 le persone sottoposte ai test rapidi all’interno del laboratorio mobile della polizia, a Riccione, Misano e dintorni: per 11 di loro il risultato è stato positivo ed è scattato il ritiro della patente insieme alla denuncia. La scena che si ripete, nella maggior parte dei casi, è sempre la stessa: i giovani automobilisti - quelli fermati dalla stradale avevano un’età compresa tra i 23 e i 27 anni - rimasti appiedati, qualcuno in lacrime, costretti a chiamare nel cuore della notte i genitori, che si precipitano a recuperarli per portarli a casa. Non solo droga: tra i conducenti a cui i poliziotti hanno intimato l’alt, ce n’erano anche 5 che si erano messi al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito e che hanno fatto registrato all’etilometro valori superiori a quelli previsti per legge. Altri 7, invece, avevano con loro dosi di stupefacente e per questo motivo sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. I provvedimenti, a seconda dei casi, possono essere diversi: ritiro della patente, multa, denuncia o addirittura confisca del veicolo.

Questo il bilancio del ‘pattuglione’ disposto dalla polizia stradale nel corso del fine settimana. In collina si riaccendono le luci delle principali discoteche e il popolo della notte, con l’estate alle porte, torna in pellegrinaggio nei luoghi del divertimento. Lungo le strade, tra sabato e domenica, si è registrato un viavai continuo di auto dirette verso i locali, dalla Villa delle Rose al Cocoricò passando per lo Space fresco di inaugurazione, con a bordo comitive di giovani e giovanissimi. La polizia stradale non si è fatta trovare impreparata ed è scesa in strada con 19 pattuglie ed ed altrettanti posti di blocco nelle vie maggiormente frequentate. In totale sono stati fermati e controllati circa 300 veicoli. Riflettori accessi soprattutto su Riccione e Misano. Il risultato conclusivo è di 17 patenti ritirate seduta stante e 46 multe per violazioni del codice della strada. Ma i controlli, nelle strade della movida, continueranno anche nelle prossime settimane. Lorenzo Muccioli