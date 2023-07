Le strade della vallata Nuove asfaltature: scatta il maxi piano di manutenzione

Sono partiti ieri mattina i lavori di asfaltature strade nella vallata del Santerno. Una serie di interventi di manutenzione ordinaria programmati da tempo e vincolati a fondi specifici non legati all’emergenza alluvione. Una precisazione importante, quest’ultima, nel percorso di quotidiana rendicontazione alla cittadinanza intrapreso dai quattro sindaci del territorio.

Già, perché a qualcuno potrebbe sembrare quantomeno anomalo, in termini di priorità, vedere al lavoro mezzi su arterie in parte risparmiate da frane e smottamenti. Si tratta, infatti, di una programmazione manutentiva articolata in lungo-medio periodo con tanto di fasi progettuali e affidamenti già completati prima della calamità naturale dello scorso maggio. Incarichi assegnati da molti mesi alle ditte esecutrici e contributi che, per l’annata 2022, arrivano dal Fondo Regionale Montagna. Stessa cosa per l’impegno di spesa del 2023 con risorse rimpinguate pure dal fondo Fosmit.

Lavorazioni, come spiegano anche i sindaci di Vallata, che erano già state calendarizzate nel periodo estivo, più congeniale per l’avanzamento di questo tipo di cantieri, ben prima dei disastri in collina. Uomini in tuta arancione, quindi, in azione sulle vie Valsellustra, Palazzina, della Cima e Monte Fune.

"Non era più possibile stravolgere i programmi con incarichi già affidati e imprese pronte a partire – spiegano i primi cittadini Beatrice Poli, Mauro Ghini, Gabriele Meluzzi e Alberto Baldazzi per conto dei municipi di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio -. A parte alcune piccole varianti e ricalibrazioni, dettate dal radicale cambio di scenario, si tratta di asfaltature e modesti ripristini (binder, sottofondi dei manti stradali, ndr) vincolati a risorse specifiche già impegnate da tempo".

Non solo. "Questo tipo di fondi, anche per quanto riguarda quell’annualità 2023 attualmente in progettazione avanzata, non sono destinati alla risoluzione di criticità senza precedenti come i danni causati dalle frane – puntualizzano -. Questi interventi, un mese fa, rappresentavano la priorità per garantire ai cittadini la salvaguardia dei parametri ordinari di sicurezza e strategicità della viabilità collinare".

Un’amara riflessione al cospetto di un quadro, purtroppo, sovvertito nella sua totalità.

Un’inquadratura che, secondo le prime stime di ripristino emerse anche nella recente seduta plenaria dei consigli comunali della valle, richiederà ben altre cifre per tornare a fuoco.

