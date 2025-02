"Le strade strette sono il vero rebus"

Pochi dubbi per Irene De Bartolo che risiede nel quartiere: "Il giudizio complessivo è assolutamente positivo – ragiona -. Un vantaggio? La comodità della vicinanza con il centro e la presenza dei principali servizi". Rivedibili altri fronti: "Ultimamente si sono verificati diversi furti in più – confida la De Bartolo -. Poi c’è la questione viabilità". A quanto pare il vero tallone d’Achille della zona: "Noi residenti in via Zampieri Vespignani abbiamo promosso una raccolta firme per richiedere al comune di valutare la trasformazione della strada a senso unico – spiega la donna -. Tra le dimensioni ridotte della carreggiata ed i veicoli in sosta, rendono un vero rebus la circolazione".