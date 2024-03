Le superdonne sfidano la pioggia. Mammografia, raccolti 3.500 euro

Le bizze del meteo non hanno fermato la carica delle circa 600 partecipanti presenti al via domenicale della 12ª edizione della ‘Stradozza – L’unica camminata delle super donne’. Troppo forte il richiamo della passeggiata benefica al femminile, diventata ormai un punto fermo nella programmazione degli eventi del borgo di Dozza, finalizzata alla raccolta di fondi per l’acquisto di un mammografo da donare alla Casa della Salute di Castel San Pietro Terme.

Sorrisi, abbracci e generosità, con un incasso complessivo di 3.500 euro materializzato attraverso le tante donazioni a offerta libera, al ritrovo di piazza Zotti poi lungo i 4 chilometri disegnati tra le vie XX Settembre, Calanco, Circonvallazione, Felicione, Vigne, Poggiaccio e Nenni imboccate in salita dopo la rotonda di Monte del Re. Uno sforzo che il corteo colorato ha fatto con gioia mettendo nel mirino l’arrivo al campo sportivo del paese arricchito con un piccolo ristoro a base di ciambella, crostata e bevande. "Nonostante la pioggia le nostre super donne non ci hanno tradito – ha detto soddisfatta Rina Sperindio, organizzatrice dell’iniziativa da tempo –. Un grazie enorme a tutti i nostri partner sostenitori, al municipio, alla Dozzese Calcio, ai volontari e alle forze dell’ordine schierati lungo il tragitto. Ma il ringraziamento più grande va a tutte le partecipanti che, a colpi di generosità, hanno dato vita ad un’altra impresa solidale".

Già, perché il mammografo è uno strumento utilissimo per la prevenzione, ma ha un costo superiore ai 100mila euro che verranno raccolti con i proventi di altre camminate. Un’impresa difficile ma non impossibile per le camminatrici dal cuore grande che hanno già donato all’Ausl di Imola un elettrobisturi.