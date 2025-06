"Le telecamere?. Buon deterrente"

"Per aumentare la sicurezza al Parco delle Acque Minerali si potrebbero fare due cose – sostiene Fulvio La Rosa, che lavora sugli impianti di sicurezza da 45 anni –, le ronde notturne vanno bene, ma ancora meglio sarebbe un sistema di telecamere a circuito chiuso". La Rosa riconosce che posizionare gli occhi elettronici non sarebbe un deterrente per tutti i malintenzionati. Nonostante ciò, il maggiore rischio di riconoscimento e, di conseguenza, sanzioni penali potrebbe indurli a "pensarci due volte". Inoltre, potrebbero essere utili incontri di sensibilizzazione nelle scuole.