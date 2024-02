Le Terme riaprono le porte. Dalle inalazioni ai fanghi, al via la stagione delle cure

Si riaprono le porte delle Terme di Castel San Pietro, pronte alla nuova stagione di cure e trattamenti basati sulle rilevanti proprietà delle due sorgenti proprie di acque termali, quella sulfurea e quella salsobromoiodica. La struttura offre percorsi di cura e prevenzione, oltre a programmi di recupero funzionale fisico e respiratorio, destinati a un pubblico di tutte le età.

Tra i trattamenti disponibili figurano aerosol e inalazioni per patologie respiratorie, terapie per la sordità rinogena, ventilazione polmonare, fango-balneoterapia, idromassaggi, cure idropiniche, bagni dermatologici, percorsi vascolari e trattamenti specifici per la fibromialgia. Sono inoltre offerte cure fisioterapiche e riabilitative, sia in acqua termale calda sia in ambienti asciutti. Le prenotazioni sono già aperte ai numeri 051941247 e 051940408, dalle 9 alle 12.30, da lunedì a venerdì, oppure tramite l’email cassa@termedicastelsanpietro.it. Il Poliambulatorio inizierà le visite di ammissione alle cure a partire dal 26 febbraio, mentre i reparti per le cure termali saranno completamente operativi dal giorno 4 marzo.

Le Terme di Castel San Pietro, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, permettono l’accesso alle cure con il solo pagamento del ticket sanitario, previa presentazione di prescrizione medica su ricetta rossa. È possibile accedere ai servizi anche privatamente, sempre previa prenotazione.

Novità di quest’anno è il “Terme Pass”, un titolo di viaggio di Tper che consente di andare e tornare dal centro termale con il bus, al costo di soli 25 euro per due settimane. Riservato ai clienti delle Terme, questo speciale abbonamento è personale e non trasferibile. Per i minori di 12 anni è prevista la possibilità di acquisto di un titolo di viaggio a tariffa agevolata anche per l’accompagnatore.

Le Terme di Castel San Pietro sono raggiungibili da Bologna, Imola e dal territorio Ferrarese con le linee bus di Tper 94, 247 e 248, con fermata diretta nel parco termale, e con la linea 101 che ferma nel centro storico, distante circa un chilometro e mezzo dal centro termale. Da qui i visitatori possono godere di una piacevole passeggiata lungo il viale delle Terme, raggiungendo il centro termale immersi in un contesto rilassante. Il Terme Pass è il risultato di un accordo tra Tper e il Coter (Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna).