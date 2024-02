Le trattative per il Gp. L’Aci lascia Imola ai box: "Prima chiudiamo il contratto di Monza"

Imola rischia di restare ai box nella corsa per il rinnovo del contratto con la Formula 1. In vista della scadenza del 2025, il presidente nazionale di Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha infatti deciso di rivedere i termini della trattativa con i vertici del Circus: non più un negoziato congiunto con Monza; bensì un confronto su tavoli separati. Un cambio di strategia che però, visto dalle sponde del Santerno, ha l’aria di una retromarcia.

"Monza viene prima di tutto", sono le parole di Sticchi Damiani riportate dai colleghi del Giorno. E questo nonostante fino a un paio di mesi fa si parlasse, come detto, di un rinnovo unico di cinque anni (fino al Gp del 2030 compreso) per Monza e Imola, con una base di partenza di 300 milioni di dollari, ovvero 30 milioni a gara. Quella proposta, adesso, resta sullo sfondo. E il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari verrebbe di fatto scaricato. Con il pericolo, concretissimo, di rimanere fuori dalla contesa.

"Dobbiamo chiudere il più in fretta possibile per Monza, poi vediamo il resto", la linea di Sticchi Damiani. E "possibilmente dobbiamo cercare di portare a casa un rinnovo di dieci anni", come ha appena fatto Silverstone, in Gran Bretagna. "Da parte di Stefano Domenicali c’è la disponibilità", ha riferito il numero uno dell’Aci sempre al Giorno.

La cifra per tenere altri due lustri il Gran premio a Monza si aggira sempre attorno ai 300 milioni. Ma "per il 2025 saremo in grado di dare alla Formula 1 un signor Paddock Club che gli permetterà di vendere le hospitality a prezzi molto maggiori rispetto a oggi – ha spiegato Sticchi Damiani –. E a quel punto avremo maggiori margini per migliorare le condizioni economiche dell’accordo". Si tratta, di fatto, dello stesso tipo di lavori che si conta di portare avanti, e per le medesime ragioni, anche all’Enzo e Dino Ferrari grazie ai fondi di Con.Ami e della Regione.

Tornando invece al discorso contratto, impossibile per Imola pensare a una trattativa per il rinnovo del Gp senza l’apporto di Aci. Oggi per avere il Circus all’Enzo e Dino Ferrari l’esborso è infatti di 25 milioni di dollari annui. Si tratta di una cifra che viene coperta in buona parte da Istituto per il commercio con l’estero (Governo), ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Regione Emilia-Romagna. Mettono cinque milioni ciascuno, che si sommano ai due milioni stanziati dal Con.Ami. Il resto è appunto a carico di Aci, che gestisce la vendita dei biglietti (11 milioni incassati nel 2022) e, a fronte delle forti spese organizzative, riesce a chiudere l’evento sostanzialmente in pari (52mila euro di passivo nell’ultima edizione disputata) a fronte però di ricadute enormi per il territorio.

Cosa succederà adesso? Difficile dirlo. Di sicuro, l’ultima parola spetta alla politica; intesa come Governo centrale. Nel frattempo, però, in attesa di una eventuale presa di posizione delle istituzioni locali, tocca agli appassionati imolesi annunciare battaglia. Quelle di Sticchi Damiani sono "dichiarazioni che non ci piacciono – protesta il Moto Club Imola –. E che ridisegnerebbero ancora una volta il futuro del motorsport del nostro circuito. Da troppi anni si specula su Imola; crediamo sia tempo di smetterla e di dare un chiarissimo segnale a riprotezione del nostro Autodromo e degli interessi per le attività della nostra città".