Le voci delle donne: "Contro la violenza serve un grande lavoro di rieducazione"

"Io credo che il problema sia molto semplice: la violenza di genere non è male gestita da parte delle istituzioni. Non è proprio gestita". Parole dure, quelle di Martina, imolese, la quale insieme ad altre giovani donne ha deciso di far sentire la propria voce in occasione del 25 novembre, la Giornata contro la Violenza di genere, un tema carico di forte emotività anche in seguito al dibattito nazionale che si è sviluppato dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin.

"Sono stati giorni ricchi di discussioni interessanti, che però mi hanno fatto capire quanto bisognerebbe indagare sul pensiero comune.- racconta Cecilia Bianchi, 22 anni –. Mi sono trovata stupita a scoprire che persone intorno a me hanno radicati dei pensieri all’apparenza banali, che però sono le fondamenta di una società che fermenta eventi sempre più tragici". Il problema riguarda tutti e tutte: "Credo che a noi ragazze abbia toccato un po’ più nel profondo questo ennesimo femminicidio, perché è un qualcosa che poteva accadere a chiunque. Penso che quasi tutte noi abbiamo avuto un ex fidanzato che faceva il disperato.- dice Eleonora Puppi, 23 anni -. Le leggi non sono sufficienti, serve una maggiore tutela". Sulla stessa linea Leila Oumoucha, 23 anni: "Trovo che in politica si tenda a sminuire il problema – dice –. Imola la sua parte la fa, assieme alle tante associazioni, ma penso che i Comuni dovrebbero aiutare di più le associazioni. Conosco bene questa problematica".

Sul tema non si dovrebbe mai smettere di parlare. Lo spiega bene Swami Mazzucco, che ha 23 anni: "Io credo che in generale bisognerebbe parlarne ovunque, a partire dalle scuole – spiega – fino ai centri e ai punti di aggregazione. Sarebbe interessante un maggior intervento pubblico attraverso punti di coinvolgimento sociale, come lo possono essere i centri sociali". Perché bisogna parlare non solo di violenza ma anche di molestie e piccoli episodi considerati da molti di poco conto e che invece fanno parte di una cultura pericolosa, oltre a generare insicurezza.

Una testimonianza preziosa, a tal proposito, è quella di Valentina Noferini, 22 anni che racconta la sua esperienza: "Non sono mai mancate, nei miei riguardi frasi indiscrete perché donna, i colpi di clacson, ma anche situazioni come sentirmi presa di mira da un ragazzo nel sottopassaggio della stazione – spiega –. Sono fortunata perché nessuno di questi eventi si è mai trasformato in qualcosa di tragico, ma penso che sia sempre più necessaria un’opera di educazione o di ‘rieducazione’ che favorisca il riconoscimento delle diverse violenze di genere esistenti".

La parola ‘rieducazione’ sembra essere quindi la chiave per un reale cambiamento: "Deve riguardare tutti, donne e uomini – sostiene Alice Petruzzi, 23 anni -. I ragazzi devono essere abituati sin dalla giovane età a saper gestire al meglio le proprie emozioni, i no e a imparare il rispetto verso il genere femminile. Penso anche però anche noi donne dobbiamo, da parte nostra – conclude –, venire abituate sin dalla giovane età ad avere maggiore consapevolezza di noi e soprattutto del nostro valore, per evitare di ‘cadere’ vittime di pessimi tranelli".