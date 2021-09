Imola (Bologna), 16 settembre 2021 – Giornata di test per la Ferrari all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In pista questa mattina è sceso Charles Leclerc. Il pilota monegasco, al volante di una SF71H utilizzata dalla scuderia di Maranello nel campionato mondiale di Formula 1 2018 (per regolamento non si possono utilizzare le monoposto più recenti), si è fermato però dopo pochi giri a causa di un problema alla vettura.





Poco male per le decine di appassionati imolesi assiepati dietro le reti del circuito, e in particolare quelli che si erano sistemati nei pressi della Variante Alta, che domenica scorsa è diventata Curva Fausto Gresini in onore del compianto campione delle due ruote. Leclerc è sceso infatti dall’abitacolo e si è messo a scherzare con i fan autografando anche qualche cappellino lanciato in pista.





La Ferrari numero 16 dovrebbe ricominciare a girare a breve. Domani, venerdì 17 settembre, è invece atteso in pista l’altro alfiere del Cavallino, lo spagnolo Carlos Sainz.