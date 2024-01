Lega all’attacco: "Rifiuti in discarica, l’alluvione non c’entra"

I rifiuti provenienti dai territori alluvionati, compresi dunque quelli destinati alla discarica Tre Monti, sono stati "già tutti smaltiti". A dirlo è Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente, nell’informativa sui dati relativi al monitoraggio annuale del Piano di gestione dei rifiuti dell’Emilia-Romagna. Le parole di Priolo, pronunciate ieri in commissione, riaccendono però le polemiche sull’effettiva necessità di riportare in attività la discarica di via Pediano la scorsa estate attraverso la sopraelevazione del terzo lotto.

E infatti, per il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, la ricostruzione di Priolo "smentisce definitivamente l’affermazione dell’amministrazione comunale di Imola, secondo cui l’impianto Tre Monti è stato riaperto per gestire i rifiuti prodotti dai territori colpiti dall’alluvione di maggio. Sebbene sia vero – prosegue Marchetti – che lo smaltimento dei rifiuti alluvionali si sia concluso lo scorso autunno, è altrettanto vero che la discarica terminerà la sua attività alla fine del 2024". Tutto ciò "significa che per oltre un anno ci saranno conferimenti extra non legati all’alluvione – conclude Marchetti, che a Imola è capogruppo del Carroccio in Comune –. E questo era probabilmente il vero obiettivo celato dietro le dichiarazioni degli amministratori comunali".

L’accordo firmato la scorsa estate da Regione, Municipio ed Hera prevedeva in effetti che i rifiuti in arrivo sui Tre Monti dovessero essere "in via prioritaria" quelli lasciati in sgradita eredità dall’alluvione: mobilio e attrezzature rovinate in maniera irreversibile dagli allagamenti di migliaia di case e aziende. Tuttavia, già secondo gli ultimi dati aggiornati a fine 2023 (che avevano fatto arrabbiare un altro leghista, il consigliere comunale Simone Carapia), a fronte delle oltre 48mila tonnellate di rifiuti arrivate da luglio a dicembre in discarica, gli ingombranti provenienti dai territori alluvionati rappresentavano solo il 43% (pari a 20.600 tonnellate) dei conferimenti. Il resto erano scarti da impianti di selezione rifiuti urbani e raccolte differenziate (41%), frazioni organiche stabilizzate a copertura (13%) e compost (3%). Nel precedente report, aggiornato a fine agosto, la percentuale di rifiuti alluvionati rappresentava invece il 58% del totale (oltre 5mila tonnellate sulle circa 9mila complessive arrivate all’epoca).

Dal momento che la capacità residua della discarica di via Pediano era, al momento della riapertura, di 200mila tonnellate, siamo ormai quasi a un quarto del riempimento complessivo dell’impianto. Facile pronosticare che, se davvero verrà abbandonato l’ampliamento del quarto lotto, andando avanti di questo passo si arriverà come previsto a saturare la discarica a fine 2024. Nei prossimi dodici mesi, però, quelli che arriveranno sui Tre Monti non saranno più rifiuti provenienti dai territori alluvionati.