Lega critica sui distretti

È netta la bocciatura che Daniele Marchetti, capogruppo della Lega in Comine, riserva al documento stilato dalla maggioranza "in risposta alla nostra mozione che intende difendere l’Ausl imolese dall’assalto del Pd bolognese". Per l’esponente leghista, il centrosinistra parla di "un confronto politico e istituzionale necessario e chiede al sindaco di far sì che qualsiasi discussione sul futuro del sistema sanitario non prescinda dall’autonomia territoriale e di distretto della nostra Ausl".

Non a caso, insiste Marchetti, "l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante una recente visita sul territorio imolese, ha parlato di un indirizzo ben preciso dato dall’Assemblea legislativa (che come Lega non votammo), un atto che chiede chiaramente di attribuire ai Distretti autonomia economico-finanziaria. È forse per questo motivo – chiede – che si sta iniziando a parlare di autonomia del nostro Distretto coincidente con l’Ausl?". Critiche anche da FdI, che tramite Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, fa sapere di aver presentato una risoluzione sulla questione in viale Aldo Moro.