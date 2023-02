Centrodestra all’attacco del Comune per il caso degli uffici del Servizio al cittadino rimasti al freddo. "È inconcepibile che quegli spazi siano diventati una sorta di igloo con temperature siderali sia per i dipendenti, che si sono giustamente lamentati del mancato funzionamento del riscaldamento, ma anche per gli utenticittadini che forse preferirebbero essere serviti all’aperto visto il ghiaccio interno", protesta Simone Carapia (Lega). "Sarebbe ora di smetterla di fare dei selfie – aggiunge Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) rivolto alla Giunta – per iniziare a risolvere i problemi all’impianto di riscaldamento di un ufficio immenso dove ogni giorno centinaia di cittadini devono essere ricevuti dal personale in un ambiente dignitoso e accogliente. La nostra vicinanza a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini che in questi giorni hanno dovuto subire per ore di lavoro e di attesa questo disagio veramente indecoroso".