Legacoop all’attacco: "Frustrati dalla mancanza di aiuti"

Sul fronte dell’alluvione e dei danni della terribile ondata di maltempo del 2 e 16 maggio, la Regione ha fatto il punto provincia per provincia. Nel Bolognese sono in corso 26 interventi di somma urgenza per un totale di circa 54 milioni di euro. Tra le opere principali, i lavori – dal valore di 32 milioni – lungo l’Idice nella zona del Ponte della Motta, tra Budrio e Molinella, dove gli argini erano collassati per circa 3,5 chilometri. Lungo il Sillaro, a Medicina, è avviato il ripristino del corpo arginale in corrispondenza di via Dozza e di via Bassa nella località Portonovo (3 milioni); si stanno sistemando le erosioni delle sponde tra Imola e Medicina (2 milioni). A Imola, si sta riparando la rotta in destra idraulica a livello di via Ladello, nella località di Sesto Imolese (200mila euro); altri 500mila euro si stanno investendo per il ripristino dell’argine del torrente Sillaro in corrispondenza di via Nuova, e tra via di Dozza e via Vespignana. Il Sillaro è il responsabile degli allagamenti di Spazzate Sassatelli e Conselice. Poi, tra Medicina e Molinella si sta lavorando per il ripristino dell’erosione della coronella e delle paratoie della chiavica Accursi, danneggiata dal maltempo (500mila euro). La costruzione di un argine provvisorio a protezione delle abitazioni in territorio bolognese e ravennate è in corso a San Prospero, sul Santerno, nel territorio del Comune di Imola (50mila euro).

Sotto il profilo politico, i presidenti di Legacoop a tutti i livelli (nazionale, regionale, Bologna, Romagna, Estense e Imola con il presidente Raffaele Mazzanti) esprimono "la frustrazione per la mancanza di risarcimenti e risorse a seguito dell’alluvione". "Nonostante promesse di fondi da parte del Governo – si legge in una nota - i cittadini e le imprese colpiti non hanno ricevuto adeguato supporto e si scontrano con la lentezza burocratica e l’insufficiente personale per gestire le richieste di aiuto. Legacoop è schierata con i cittadini, le imprese e i comuni colpiti, chiedendo soluzioni concrete e verità da parte delle autorità".

"Non ci piace la polemica fine a sé stessa e, fin dai giorni dell’alluvione – sottolinea la nota - come Legacoop lo abbiamo dimostrato, stando vicini, con le nostre cooperative, ai cittadini, alle imprese, ai Comuni in maggior difficoltà, garantendo sostegno economico, solidarietà, risorse, cercando di entrare nel merito dei provvedimenti legislativi d’urgenza che sono stati di volta in volta proposti dalla Regione Emilia-Romagna e dal Governo. Ma ormai è evidente, come ha chiarito, con la concretezza che lo distingue, proprio ieri l’arcivescovo e presidente Cei, Matteo Maria Zuppi: ‘Le chiacchiere stanno a zero – afferma – Bisogna attivare i meccanismi giusti, al di là dell’incasso del consenso: le cose devono funzionare e basta, la situazione richiede soluzioni concrete’". Intanto, il commissario Figliuolo ha convocato tutte le parti per il 24 a Bologna.