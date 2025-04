Legalità e imprese nell’era digitale. Cna a confronto al teatro Stignani

Un incontro pubblico a teatro per parlare di legalità e imprese nell’era digitale. Cna Imola ha fatto le cose in grande e il prossimo 8 maggio, dalle 18,30 in poi, spalancherà le porte dell’Ebe Stignani a cittadini, imprenditori, giovani e associazioni per l’evento dal titolo ‘Una visione futura – Legalità e imprese, il futuro si costruisce nella trasparenza’. Ospiti d’onore il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, e il segretario nazionale di Cna Otello Gregorini. Un appuntamento moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, aperto dai saluti istituzionali di Luca Palladino, alla guida di Cna Imola, e del sindaco della città Marco Panieri. Un modo per accendere i riflettori sul ruolo della criminalità organizzata nell’economia moderna. Un’occasione di confronto e consapevolezza promosso con l’obiettivo di analizzare le dinamiche attraverso cui la criminalità organizzata riesce a penetrare nel mosaico economico e sociale approfittando delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

E, non a caso, per fissare l’istantanea di quanto accade sul territorio nazionale, interverranno due figure di spicco come Gratteri, noto per il suo impegno di lunga data nella lotta alle mafie, e Gregorini. Il numero uno di Cna, infatti, porterà la voce delle imprese sane e la visione di un’economia fondata su valori etici e trasparenti. Emblematiche, a proposito delle nuove tendenze delle correnti criminali, le parole di Gratteri: "Oggi le mafie non sparano più: investono – ha sottolineato a più riprese nei suoi interventi pubblici il Procuratore –, e lo fanno in silenzio, attraverso il mondo virtuale, acquistando consenso e potere".

Una riflessione che ha fatto sua anche Luca Palladino, presidente di Cna Imola: "Parole che mettono in guardia dalle nuove forme di criminalità economica che si celano dietro società fittizie, piattaforme digitali e transazioni apparentemente lecite – afferma –. A rendere il fenomeno ancora più insidioso è la fragilità di molte micro e piccole imprese, spesso lasciate sole ad affrontare crisi economiche, burocrazia e concorrenza sleale". E ancora: "Da qui l’importanza di un’alleanza tra istituzioni, forze dell’ordine, mondo associativo e cittadini, per rafforzare la cultura della legalità – aggiunge –. Ma anche per tutelare chi fa impresa onestamente e costruire un’economia realmente sostenibile e inclusiva".

Un incontro per ragionare su una realtà spesso sottovalutata: le organizzazioni criminali non agiscono più solo nell’ombra o con i metodi tradizionali, ma si sono adattate all’era digitale sfruttando internet, i social network, il dark web e strumenti finanziari innovativi per riciclare denaro, influenzare le dinamiche di mercato, acquisire imprese in difficoltà e infiltrarsi in settori strategici. Il tutto in barba a quella legalità che non è solo un valore, ma una condizione essenziale per la libertà d’impresa e per il futuro delle nuove generazioni. Per info: https://LegalitaeImprese.eventbrite.it.