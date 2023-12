Legalità, un bando per le associazioni

Per organizzare il festival ‘A ruota libera verso il 21 marzo’, i Comuni del circondario intendono collaborare con associazioni che si occupano prevalentemente di legalità, di lotta alle mafie e di cittadinanza responsabile. Per questo il Comune di Castel San Pietro, in qualità di capofila del progetto, ha pubblicato un avviso pubblico con scadenza lunedì 18 dicembre 2023 alle 10. L’avviso pubblico e la modulistica si possono scaricare dal sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it. Il festival è composto da una rassegna di iniziative ed eventi, dibattiti, concerti, giochi,gratuiti per la cittadinanza, con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui

fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio, oppure di promuovere esperienze di legalità, coinvolgendo con particolare attenzione i giovani. Alle associazioni viene richiesto di coinvolgere ed invitare testimoni e realtà di spicco nell’ambito della legalità, offrendo proposte differenti nei vari territori.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ U.O. Solidarietà e Politiche giovanili, tel. 051 6954198-, e-mail francesca.marchetti@comune.castelsanpietroterme.bo.it

"Il festival - sottolinea l’assessora Giulia Naldi che ha la delega alla Legalità e Diritti dei Cittadini - è finanziat0 con una somma di 18.100 euro di cui 10.000 euro dalla Regione. Diverse sono le attività che il Comune ha già realizzato e sta realizzando nell’ambito di questo progetto. Ricordiamo ad esempio il laboratorio di videomaking in estate, nel quale è stato realizzato un video sul tema della legalità con i ragazzi dei centri giovanili e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, e i laboratori nelle scuole in collaborazione con l’Associazione Libera".