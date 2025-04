Legnano supera Andrea Costa Imola: Agostini trascina con triple decisive

Legnano

83

Andrea Costa

76

Sae Scientifica Legnano: Lavelli, Agostini 22, Scali, Oboe 9, Quarisa ne, Gallizzi 5, Consolandi, Sodero 15, Colombo, Raivio 12, Fernandez 9, Mastroianni 11. All. Piazza.

Up Andrea Costa Imola: Fazzi, Benintendi, Toniato 4, Filippini 13, Klanjscek 11, Chiappelli 15, Martini 12, Raucci 9, Sanguinetti 2, Zedda 10. All. Vecchi.

Arbitri Chiarugi e Giustarini.

Parziali: 17-11; 43-36; 57-51.

Tiri da due: 14/30; 24/46. Tiri da tre: 14/35; 7/22. Tiri liberi: 13/18; 7/12. Rimbalzi: 37; 42.

Discorso salvezza rimandato per l’Andrea Costa. I biancorossi escono sconfitti dalla sfida contro Legnano e ora saranno chiamati a provare a chiudere i conti venerdì nella sfida interna contro Saronno (peraltro ritornata alla vittoria), per non dover restare in attesa di buone notizie dalle gare di sabato. Cinque uomini in doppia cifra non sono bastati all’Andrea Costa che ha provato a reggere l’urto di una Legnano che ha messo la museruola al gioco a metà campo dell’Up, che senza il giusto apporto di Sanguinetti e Toniato (e con Raucci espulso prima dell’ultimo quarto) ha ceduto ai colpi della terza in classifica, trascinata dalle triple dell’ex Agostini. Legnano sfida subito il tiro imolese con una zona che l’Andrea Costa non colpisce a dovere dall’arco (1/9 nei primi 10’), ma i biancorossi riescono a farsi sentire sotto canestro, complice l’assenza di Quarisa, in primo quarto equilibrato. Agostini mostra le sue doti balistiche con tre triple tra primo e secondo quarto che alimentano la prima fuga di Legnano, ripresa dalla coppia Raucci e Chiappelli (25-22 al 13’).

Legnano ritrova pericolosità dall’arco, sempre con Agostini sugli scudi, ma non azzanna del tutto l’Up. Coach Vecchi prova la zona dietro mentre davanti sfrutta la verve del rientrante Raucci per riavvicinarsi (34-32 al 17’), ma nel finale di frazione è premiata l’intensità dei padroni di casa. Esce male dagli spogliatoi l’Andrea Costa che sforna errori in serie in attacco, punita subito da Legnano che scappa sul +14 (50-36) in appena 2’. Il timido risveglio di Klanjscek alimenta il contro-break ospite, portato avanti da Chiappelli (50-43) e la zona a limitare i lombardi. La panchina aiuta Vecchi, con Raucci e Zedda a ravvivare l’attacco imolese (55-49), ma la gara del lungo si chiude per l’espulsione dopo un doppio tecnico per proteste. Due triple di Filippini accorciano ancora il gap (61-57) ma Legnano sfrutta il contropiede per rimettere la doppia cifra, con Imola penalizzata dalla luce del bonus accesa troppo presto. I biancorossi provano a rosicchiare qualcosa, ma Klanjscek non punge, così non bastano i punti in area di Martini, anche perché Legnano sfrutta al meglio il bonus e con la sua esperienza mantiene quella decina di punti di vantaggio che mettono in cassaforte la gara.

Luca Monduzzi