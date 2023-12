L’emergenza climatica . Agricoltura in crisi . Piano di sostegno della Banca di Imola

Banca di Imola in campo per "sostenere con continuità" agricoltori e imprese colpiti dalle pesanti ondate di maltempo registrate sui nostri territori nel corso di tutto il 2023. L’istituto di credito ha infatti costituito un nuovo plafond per "mettere a disposizione finanziamenti, a condizioni particolarmente vantaggiose, atti a fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche", spiegano sempre dalla Banca di Imola.

Tali finanziamenti, senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2024 attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità. I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino a un massimo di 250mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 96 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi.

"Con questa iniziativa, Banca di Imola, appartenente al gruppo bancario La Cassa di Ravenna, intende dare un ulteriore forte segnale di sostegno agli agricoltori e alle imprese – sottolineano sempre dall’istituto di credito –, supportandoli concretamente nelle difficoltà generate da questi penalizzanti e sempre più frequenti eventi climatici".

Nel frattempo, annunciato ieri il libro strenna che le banche del gruppo La Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno scelto per le festività 2023 e che sarà anche in libreria a partire dal prossimo mese di gennaio. Si tratta de ‘Il Teatro delle città’ di Vincenzo Coronelli. La preziosa opera curata dalla professoressa Carla Giovannini con la supervisione del professor Donatino Domini è un diamante all’incrocio tra storiografia, bibliografia, arte e cosmografia. L’originale, acquistato nel 2005 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna dopo che il console onorario inglese a Venezia Joseph Smith gli aveva fatto prendere la strada di Londra nel Settecento, e custodito oggi alla Biblioteca Classense, è composto di due volumi e 400 tavole che la nuova edizione edita da Minerva ha sintetizzato mirabilmente nella nuova ricchissima edizione uscita in queste ore dalla tipografia.

L’opera, come ben sintetizza il titolo del volume, racconta due grandi realtà del Seicento: quella spettacolare, affascinante, coinvolgente del teatro, inteso in senso ampio come rappresentazione intensa e condivisa di un mondo, e quella altrettanto pulsante della città, che negli anni di Coronelli era la grande protagonista emergente della nuova visione policentrica del mondo, il fulcro dell’attività economica e politica.

Una scelta impegnativa e originale che La Cassa di Ravenna, Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno fatto per queste festività 2023 in omaggio alla cultura e alla storia dell’Italia e delle sue straordinarie Città, come indicano nitidamente nell’introduzione al libro il presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, il presidente della Banca di Imola, Giovanni Tamburini, e il presidente del Banco di Lucca e del Tirreno, Sergio Ceccuzzi.