L’emorragia di negozi non si ferma Perse altre 43 attività in un anno

Settantasei serrande abbassate in un anno, a fronte di sole 33 nuove vetrine accese. Un saldo negativo pari dunque a 43 unità, che sale addirittura a 106 se si allarga lo sguardo all’intero circondario. È un quadro a tinte foschissime quello tratteggiato dai dati 2022 della Camera di commercio, elaborati in questi giorni da Confesercenti.

"L’apertura di nuovi negozi è sempre più complicata anche in Emilia-Romagna così come nel circondario e a Imola – sottolineano dall’associazione di categoria –. La rete distributiva soffre nel complesso una situazione di particolare difficoltà che ne sta sempre più riducendo la consistenza".

Dall’analisi dei dati relativi allo scorso anno è chiaro che l’andamento del circondario "non si discosta dai dati regionali", rimarcano da Confesercenti. Nel territorio dei dieci comuni, infatti, sono nate 59 imprese e ne sono cessate 165, con un saldo negativo di 106. Detto già di Imola, vale la pena di sottolineare come a Castel San Pietro nel 2022 siano nate otto imprese e cessate 35 (meno 27).

"Il numero delle aperture, peraltro, negli ultimi anni si è consolidato in regione su livelli decisamente inferiori ai decenni precedenti quando rappresentavano numeri superiori alle 2mila unità – ricordano da Confersercenti –. Dieci anni prima, nel 2012 erano state 2.322 le nuove aperture, ben 732 in più. Nel territorio imolese, nel 2012, ci furono 100 aperture contro le 59 del 2022".

A Imola, in particolare, nel 2012 aprirono 52 imprese contro le 33 del 2022. A Castel San Pietro 18 contro 8. Nel circondario, nel 2019, ultimo anno pre-Covid, ci furono 103 aperture contro le 59 del 2022. A Imola 52 contro 33. A Castel San Pietro 19 contro 8.

"Nel complesso si nota, quindi, come la rete distributiva si stia ridimensionando in modo omogeneo su tutto il territorio della regione – commentano da Confesercenti –. Al 31 dicembre 2022 nel territorio imolese le imprese attive (numero inferiore di circa un decimo rispetto a quelle rispetto a quelle registrate, ndr) con attività prevalente nel commercio al dettaglio sono 2.063, contro le 2.297 del 2012, con una diminuzione, in dieci anni, di 234 unità (-10,2%). A Imola le imprese attive nel commercio si riducono da 1.182 (dato al 31 dicembre 2022) a 1.096: 86 imprese in meno, con una riduzione del 7.2%". Situazione ancora più pesante nella vicina Castel San Pietro. Qui, secondo l’elaborazione di Confesercenti, le imprese attive nel commercio scendono da 402 (dato al 31 dicembre 2022) a 345, vale a dire 57 imprese in meno, con una riduzione del 14.15%.